Невероятный Элвис: удивительные факты о короле рок-н-ролла

Ровно 67 лет назад вышла первая песня самого успешного исполнителя в стиле рок-н-ролл Элвиса Пресли.

Фото: kakprosto.ru

Знаменитая песня That’s All Right навсегда останется одной из визитных карточек Пресли. Именно эта песня положила начало головокружительной карьере молодого исполнителя. Она стала настолько популярной, что её пели многочисленные подражатели Элвиса. На своих концертах её перепевали даже легендарные The Beatles.

История первой песни

Между тем рождение этой песни 5 июля 1954 года в том звучании, которое поразило чуть ли не весь мир, стало практически результатом случайности. Владелец фирмы звукозаписи Sun Records Сэм Филлипс пригласил в студию для пробной записи Элвиса Пресли, контрабасиста Билла Блэка и гитариста Скотти Мура. К слову, песни, исполненные там, не понравились никому. А вот в перерыве между записями, музыканты стали наигрывать малоизвестную песню That’s All Right блюзового певца Артура Крадапа, при этом дополнив её неожиданным ритмом. Это исполнение настолько поразило всех, что песня была записана в студии. Потом попала на радио и сразу полюбилась слушателям. 19 июля 1954 года сингл «Элвиса Пресли, Скотти и Билла» появился в продаже и моментально возглавил местные чарты.

Интересные факты

1. Элвис родился 8 января 1935 года в очень бедной семье. Пресли относились к неимущему слою населения.

2. У короля рок-н-ролла двойное имя — Элвис Арон Пресли. Но мало кто знает, что музыканту больше нравилось библейское произношение имени — Аарон. Теперь сложно представить, но он даже планировал официально сменить имя.

3. Своё второе имя он получил в честь брата Арона. Так должны были звать его брата-близнеца, который умер вскоре после родов. Интересно, как бы сложилась музыкальная история рок-н-ролла, если бы не этот печальный факт.

4. В 1936 году в штате Миссисипи, произошёл один из самых мощных торнадо в истории, унёсший жизни более двухсот человек. Одним из выживших был Элвис Пресли, которому на тот момент было пятнадцать месяцев.

5. Первую гитару Элвис Пресли получил в подарок на 11-й день рождения. Однако будущий музыкант был очень разочарован, как и все мальчишки в этом возрасте он страстно мечтал о велосипеде.

6. Удивительно, за всю свою жизнь Элвис так и не выучил нотную грамоту. В его биографии даже «красуется» тройка по музыке, полученная в 8-м классе. Можно только представить, насколько бездарным его тогда посчитал учитель музыки.

7. Да что там учитель, друзья дружно советовали Пресли прекратить петь, многократно повторяя, что «нет ни малейшего шанса, что он станет певцом».

8. Элвис был дальним родственником бывшего американского президента Абраама Линкольна.

9. После школы он и не помышлял о карьере певца и даже пошёл работать мусорщиком. Его жалованье составляло 45 долларов в неделю.

10. Кстати, путь к славе начался совершенно неожиданно. Тогда, 5 июля 1954 года, Элвис Пресли просто хотел записать несколько песен в подарок ко дню рождения своей мамы.

11. Элвис был обладателем черного пояса по карате.

12. На пике популярности, в 1958 году, его призвали в армию. Среди молодёжи это вызвало волну протестов, фанаты требовали отменить призыв Элвиса. Но это никак не повлияло на призыв музыканта в солдатские ряды. Под вспышки репортёров и крики поклонников Пресли отбыл для прохождения военной службы в местечко Форт Худ. В армии он служил положенных два года.

Фото: fishki.net

13. Во время военной службы певец познакомился со своей будущей женой. Ему было 24, ей — всего 14. Спустя 8 лет они поженились, а после 6 лет брака — развелись.

14. После возвращения из армии Элвис сделал пластическую операцию носа.

15. К танцевальным движениям на сцене он часто добавлял элементы восточных единоборств. По иронии судьбы, его жена Присцилла ушла от него к тренеру по каратэ. Для Пресли это был удар — он не мог сдерживать эмоций и бил посуду.

16. Имидж исполнителя менялся несколько раз. От природы Пресли был блондином. В 50-х он красил волосы в рыжий цвет. Привычным для нас брюнетом стал только в 1957 году.

17. Элвис не написал ни одной из своих песен. Для рекордной карьеры было достаточно того, что он был блестящим шоуменом и исполнителем.

18. В начале 70-х Пресли прикидывался полицейским, разъезжая по городу с мигалкой, дубинкой и пистолетом. Он останавливал людей на дороге и выписывал им вместо штрафов свои автографы.

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

19. Любовь к ведомству проявлялась в необычном хобби Элвиса — он собирал полицейские жетоны и значки. Также Пресли питал слабость к оружию — в его коллекции хранилось 37 пистолетов.

20. Были у него и более привычные для звезды хобби — он коллекционировал дорогие автомобили. При этом даже сам не знал точного их количества. Последний его лимузин был укомплектован мини-баром, телевизором и золотыми дисками на колёсах.

21. Как о своём лучшем друге, об Элвисе часто отзывался сам Мохаммед Али. Был случай, когда Элвис подарил Мохаммеду Али халат с вышитой надписью «Чемпион среди всех людей». В ответ Али подарил Элвису боксёрские перчатки, на которых красноречиво было написано «Ты самый великий».

22. Элвис настолько любил кино, что часто арендовал целые кинотеатры и смотрел там фильмы всю ночь напролёт.

23. Отношения Элвиса Пресли и британского музыканта Джона Леннона были не простыми. В то время как Джон восхищался Пресли и пытался подражать ему почти во всем, король рок-н-ролла недолюбливал Леннона за его пацифистские взгляды.

24. Одним из любимых музыкальных произведений Пресли была поэма Штрауса «Так говорил Заратустра».

25. Его дочь Лиза-Мария была замужем за Майклом Джексоном, а потом за Николасом Кейджем, который являлся большим фанатом творчества Элвиса.

26. Если до армии у мегапопулярного Элвиса практически не было серьёзных конкурентов, то по возвращении он обнаружил, что публику захватила битломания. Ливерпульская четвёрка попортила королю немало крови, хоть и открыто признавалась в любви к его творчеству.

27. Однажды вовремя концерта на певца напали несколько поклонниц. Обезумевшие девушки начали раздирать в клочья его одежду. Элвис предпочёл спасти гитару. Он лишился ботинка, а особо истеричная девушка зубами разорвала ему брючину.

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

28. Пресли страдал глаукомой левого глаза.

29. Любимым домашним животным Элвиса был шимпанзе по кличке Скаттер. Он одевал обезьяну в гавайские рубашки и учил различным «трюкам» — например, приставать к девушкам.

30. Телохранителями Элвиса Пресли были братья Уэст. Причём великий певец лично учил их восточным боевым искусствам. Позже Уэсты основали свою школу, в которой проходил обучение Чак Норрис.

31. Он снялся в двадцати девяти фильмах. Наиболее частая рецензия на элвисовские фильмы: «Пресли бледнеет рядом с партнёрами, но разве он интересует кого-то как актёр?»

32. Фильмы с участием Пресли окрестили «лошадиными операми».

33. Любовь к роскоши была одной из главных его слабостей, при этом в роскоши он «купал» и всех своих знакомых. Элвис дарил людям из своей свиты бриллианты и золотые украшения, считая их своим опознавательным знаком — ведь вокруг короля рок-н-ролла всё должно сиять! Однажды он подарил своему шофёру лимузин.

34. Элвис Пресли не давал концертов за пределами США (кроме трёх концертов в Канаде). Считается, что причиной этого был тот факт, что его менеджер был нелегальным эмигрантом из Голландии. Если бы он подал заявление на американский паспорт, его бы депортировали.

35. К концу 1976 года Элвис снова был свободен. Последние несколько месяцев Пресли прожил с актрисой и фотомоделью Джинджер Олден.

36. Увлечение медицинскими препаратами, которые прописывал ему лечащий врач, привело к мании преследования. Известно, что в последние годы Элвис не выходил на сцену без бронежилета, который скрывал под своими легендарными концертными костюмами, а обезумевших поклонников принимал за наёмных убийц. Говорят, боясь покушения, он не расставался с оружием даже на сцене, и в его сапогах было спрятано по пистолету. Король рок-н-ролла скончался от сердечного приступа 16 августа 1977 года на 43-м году жизни. Причиной этого стало губительное пристрастие к барбитуратам — в его крови обнаружили 22 вида различных лекарств!

37. При жизни Элвис Пресли достиг такой мировой славы, что множество религиозных организаций начиная с конца 1980-х годов обожествляли певца и ожидали его «второго пришествия».

Фото: postila.ru

38. Королю рок-н-ролла 8 января исполнилось бы 86 лет. Последними словами певца, по рассказам Джинджер Олден, были «О’кей, я не буду», — Элвис заверил её, что не уснёт в ванной за чтением книги. Это случилось 16 августа 1977 года.

39. Элвис Пресли до сих пор остаётся самым продаваемым сольным исполнителем всех времён — по миру было продано более 600 миллионов (а по данным звукозаписывающей компании RCA, более миллиарда) его пластинок. Его манера двигаться на сцене и яркие образы сделали Пресли легендой.

40. При жизни Элвис Пресли заработал 4,5 млрд долларов.

Песни Элвиса Пресли поставили мировой рекорд, который пока ещё никто не побил. 149 его песен попадали в «горячую сотню» известного музыкального хит-парада Billboard. Кроме того, 18 из них занимали первые места.