Обвинительный приговор жителю Екатеринбурга, оскорбившему сотрудника транспортной полиции, вынесен на Алтае

Дебошир получил 5 месяцев исправительных работ.

40-летний житель Екатеринбурга был задержан сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России в аэропорту города Барнаула за неадекватное поведение у стойки регистрации на рейс до Екатеринбурга, сообщает сайт Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Нарушителя общественного порядка задержали и доставили в комнату полиции. Там установили, что мужчина работал вахтовым методом на одной из шахт в Алтайском крае и возвращался домой. Медицинское освидетельствование показало состояние лёгкого алкогольного опьянения. За мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения суд назначил авиапассажиру штраф и административный арест на одни сутки. Кроме того, представитель авиакомпании отказал гражданину в перелете.

При составлении протокола об административном правонарушении подозреваемый публично оскорбил сотрудника транспортной полиции нецензурной бранью, за что дебошир получил более суровое наказание, предусмотренное статьей 319 Уголовного кодекса РФ. Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Индустриального района г. Барнаула Алтайского края ему назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ.