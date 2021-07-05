Ряды БК «Барнаул» пополнил новичок из США

Контракт с БК «Барнаул» подписал американец Кван Валлер, об этом сообщила пресс-служба клуба. Он стал первым новичком нашего баскетбольного клуба нынешним летом.

Фото: БК «Барнаул»

По итогам прошлого сезона БК «Барнаул» выиграл Суперлигу-2 и перешёл в дивизион выше – Суперлигу-1, в связи с чем необходимо серьёзное усиление. Американский разыгрывающий как раз подходит под это определение.

Квану Валлеру 31 год, свой баскетбольный путь он начал в старшей школе города Оберн родного штата Иллинойс. C 2009 по 2011 год он являлся стартовым плеймейкером команды Университета Западного Кентукки, которая выступала во втором дивизионе Студенческой лиги США (NCAA2). В профессиональном баскетболе Кван с 2012 года, сначала играл за американские клубы первой баскетбольной лиги, затем в Великобритании, Грузии и Германии.

Сезон-2019/20 Кван Валлер отыграл в Грузии за команду «Цхум-Абхазети», вместе с которой стал обладателем Суперкубка страны, а в сезоне-2020/21 выступал в российской Суперлиге-1 в составе ярославского «Буревестника», который тренирует бывший наставник «АлтайБаскета» Михаил Терехов. В минувшем сезоне «Буревестник» занял восьмое место из 13 команд в регулярном первенстве и в первом раунде плей-офф уступил будущему чемпиону — «Самаре». В сезоне-2020/21 Валлер в среднем набирал 13,6 очка за игру. В нашей команде игрок будет выступать под номером 12.