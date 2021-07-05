Шукшинский фестиваль из-за пандемии переносят на сентябрь–октябрь

Об этом заявила во время пресс-конференции министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Елена Безрукова

Фото: Андрей Кравцов

— В июле никаких мероприятий в рамках Шукшинского фестиваля не состоится по эпидемиологическим соображениям. Решено все мероприятия провести с 28 сентября (годовщина образования Алтайского края) по 2 октября (день памяти В.М. Шукшина), — заявила Безрукова.

Она также сообщила, что программа фестиваля будет существенно сокращена. Организаторы намереваются свести к минимуму массовые публичные акции и мероприятия, ограничив число участников не более 50 человеками и загрузкой залов не больше, чем наполовину. Поэтому решено отказаться от открытых мероприятий и гуляний на Пикете в Сростках, на родине Шукшина, и возле его памятника в Барнауле. Закрытие фестиваля пройдёт в городском ДК Бийска с теми же 50-процентными ограничениями зрительской аудитории.

В полном объёме сохранятся кинопоказы. Уже известна программа кинофестиваля — 13 российских фильмов. Пройдут и встречи с писателями и кинематографистами.

Что же касается масштабной выставки «Аз.Арт», которая на днях открывается в Барнауле и пройдёт на площадке «Титов-Арены», то и здесь будут действовать ограничения.

— Придётся отказаться от массового открытия выставки с оркестром и всякими торжествами, вводить ограничения для посетителей. Однако поскольку площадь выставочного пространства более 2 тыс. кв. метров, а сама экспозиция будет открыта в течение трёх недель, то желающим можно будет спланировать своё посещение выставки без особого риска для здоровья и всякого ажиотажа,—- заметила министр Безрукова.

По её словам, все гастроли и концертные выступления также пройдут с ограничениями по загрузке зала, а значит, не исключены отмены и переносы концертов.

При этом запланированные торжества краевого уровня — открытие нового здания краевого театра кукол «Сказка» и празднование 100-летия краевого театра драмы им. В.М. Шукшина — состоятся в запланированные сроки. Кукольный театр откроют 31 августа, а юбилей драмтеатра отпразднуют в ноябре 2021 года.