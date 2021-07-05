В Барнауле прошли учения аварийно-спасательного формирования

1 июля после взрыва на барнаульском промышленном предприятии спасатели вынесли из горящего здания двух человек и спасли их от неминуемой смерти. К счастью, взрыв был условным, как и пострадавшие. Просто в этот день в городе проходили тактико-специальные учения.

Фото: Стас Сидоркин

Управление по делам ГОЧС города Барнаула раз в полгода проводит проверку готовности сил городского звена РСЧС к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вот и на сей раз по тревоге поднялись все сотрудники городского аварийно-спасательного формирования.

Как пояснил нам начальник аварийно-спасательного формирования Управления по делам ГОЧС города Барнаула Александр Ворсин, для учений выбрали опасный производственный объект, с которым у управления заключён договор на обслуживание. Предприятие занимается переплавкой металлического лома, его плавильные печи работают на газе. По легенде учений, в котельной произошёл взрыв газа, а затем начался пожар. В полуразрушенном помещении оказались заблокированными два человека. Оператор котла при взрыве получил ожоги 60 процентов тела. А ещё одному работнику сломало ногу.

Законодательство предписывает, чтобы опасные производственные объекты имели свои силы для ликвидации аварий. Если своих мощностей недостаточно, то предприятие обязано заключить договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием.

— Ещё до нашего приезда администрация предприятия должна организовать работу по ликвидации аварии, — рассказывает Александр Ворсин. — А мы приезжаем вторым эшелоном. Делаем то, что они не могут сделать сами.

К моменту прибытия спасателей на тушение условного взрыва работы по его ликвидации начались.

На входе их встретил представитель организации. «У нас в котельной произошёл взрыв. Два человека пострадали. Оператор котла находится под завалом. В помещении дым. Выход оттуда только один», — обрисовывает ситуацию встречающий.

Спасатели быстро облачаются в защитные костюмы, надевают панорамные маски для дыхания в задымлённой среде, подключают кислородный баллон. Уже на подходах к зданию дорогу спасателям преграждает стальная рама. В руках у одного из сотрудников появляется бензорез, через несколько секунд рама распилена, более тонкий прут перекушен кусачками. Теперь проход внутрь свободен. Несколько человек в защитных костюмах скрываются за дверью, где на полу котельной распростерся раненый человек. Ему на голову быстро надевают желтый колпак спасательного устройства, куда поступает воздух от баллона, и выносят на улицу, где делают перевязку. Через минуту рядом с ним кладут ещё одного человека, у которого сломаны кости, и фиксируют ему повреждённую ногу с помощью шины. Люди спасены.

Участники высоко оценили качество проделанной работы. Если где-то в городе не дай бог и вправду прогремит взрыв или произойдёт утечка ядовитого газа на химически опасном производстве, то можно быть уверенными, что пострадавших людей будет кому спасти.

— Все, что планировалось по данному учению, считаю выполненным, — говорит начальник отдела оперативного планирования Управления по делам ГОЧС города Барнаула Виталий Чернявский. — Вы познакомились с объектом вашего обслуживания. Любой смене может достаться объект такого плана. Хочется поблагодарить всех за слаженную работу.