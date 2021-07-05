Я — абрикос, на юге рос: рассказываем о пяти причинах, почему стоит есть абрикосы прямо сейчас

Июль — самое время покупать сочные и сладкие сезонные абрикосы.

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Портал «Гастроном» напоминает пять фактов о пользе этих солнечных плодов.

1. Абрикосы поддерживают сердце

Абрикос — рекордсмен по содержанию калия. Макроэлемент калий участвует в поддержании кислотно-щелочного баланса нашего организма — это важно для нашего здоровья и способности противостоять различным заболеваниям. Нужен этот минерал и для работы мышц, здоровья сосудов и передачи нервных импульсов, что особенно важно для нормального функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем.

2. Абрикосы очищают кишечник

Природные органические соединения пектины — это полисахариды, содержащиеся во фруктах, овощах и корнеплодах. В абрикосах их особенно много. Пектины отвечают за структуру тканей растений, при этом не перевариваются у нас в кишечнике, а выводят все лишнее и вредное. Благодаря адсорбирующим свойствам пектинов абрикосы помогают бороться с запорам, способствуют очищению кишечника и даже снижению уровня «плохого» холестерина в крови.

3. Абрикосы продлевают молодость

За яркий цвет абрикосов отвечают каротиноиды — пигменты, которые имеют массу полезных свойств. Мы знаем, что каротиноиды необходимы для здоровья глаз и хорошего зрения, а ещё их называют витаминами долголетия. Дело в том, что они борются с окислительным стрессом в клетках нашего организма, продлевая молодость и замедляя процессы старения во всех органах, в том числе и коже. Кстати, бета-каротин лучше усваивается, если употреблять его вместе с жирами, поэтому абрикосы можно есть со сливками или мороженым.

4. Абрикосы спасают от гастрита

Согласно исследованиям, вещества, содержащиеся в свежих абрикосах, способны подавлять рост бактерии Helicobacter pylori, которые и провоцирует развитие гастрита. Употребление в пищу абрикосов может уменьшить симптомы болезни.

5. Абрикосы полезны для кожи

В этих южных плодах содержится много флавоноидов — рутина, кверцетина и других. Рутин обладает способностью защищать от вредного воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей, а также укреплять стенки кровеносных сосудов. Поддержат здоровье и красоту кожи витамины А, С и Е, которые тоже содержатся в абрикосах в значительном количестве.