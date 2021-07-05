В Барнауле преобразилась зелёная зона на Молодёжной

Около километра зелёной зоны реконструировали рабочие МУП «Благоустройство и озеленение» на улице Молодёжной от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.

Фото: Андрей Чурилов

Прежние конструкции уже начали разрушаться, и это стало основной причиной, по которой было решено заново благоустроить территорию. Другой момент — эстетика. Как ни крути, но в центре динамично развивающегося города должно быть эффектное благоустройство с современными дизайнерскими подходами. И вот в конце июня озеленители приступили к демонтажу старых конструкций.

Под палящим солнцем с раннего утра более двадцати сотрудников «Благоустройства и озеленения» вели работы по реконструкции. Мастер участка Наталья на месте решает организационные вопросы, мужчины разгружают машину с рассадой и граблят землю, на которой работницы предприятия укореняют цветущие бархатцы, хосты и петунии. Таким дружным коллективом, который на протяжении полутора недель трудится на объекте, удалось высадить около половины однолетних цветов, запланированных к посадке. Всего же здесь появится 10500 петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилий. Но и это не всё! Поскольку основная концепция озеленения улицы заключается в контрасте цвета и форм, было принято решение использовать нетипичные приёмы ландшафтного проектирования территории.

Фото: Андрей Чурилов

«От центральной оси мы формируем рисунок, состоящий из двенадцати основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Вензеля будут оформлены петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами», — рассказывала Татьяна Большакова, ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство и озеленение», во время нанесения разметки и рисунка на аллее.

По словам собеседницы, принципиально новым решением является добавление к цветам деревьев и кустарников — яблонь и спирей.

«Высаженные яблони и спиреи будут контрастировать с многолетними растениями, которые отличаются эффектной фактурой и декоративной формой листьев. Однолетняя рассада добавит ярких красок в течение всего сезона. Дополнительную игру цвета и оттенков создадут высаженные яблони, весной они зацветут нежно-розовыми соцветиями, а осенью листья спиреи приобретут красноватый оттенок. Каждое растение в отдельности не теряет своей индивидуальности, а все вместе они составляют единое гармоничное целое», — добавила дизайнер.

Как только озеленители завершат высадку цветов, они приступят к следующему этапу работ — посадке газона. Но смуту в их планы может внести погода. В ближайшие две недели синоптики обещают по-настоящему летнюю 30-градусную жару, безветрие, отсутствие дождей. А в таких условиях газонная трава попросту погибнет. Поэтому, скорее всего, рабочим придётся дождаться более благоприятной погоды. Изюминки этого объекта — деревья и кустарники — будут высажены здесь только осенью, как того и требуют правила. Тогда реконструкцию аллеи можно будет считать полностью завершённой.