Пять вещей, которые опасно делать во время грозы

В Алтайском крае резко изменилась погода.

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Как и обещали синоптики, 6 июля в районе 16:00 началось шквалистое усиление ветра до 23 м/с, по небу заходили тучи, засверкали молнии. Грозовой прогноз стоит на два дня подряд. Как можно обезопасить себя во время грозы?

1. Не выходите на улицу. Самое разумное, что вы можете сделать во время грозы, — остаться в помещении. При этом нужно закрыть окна и балконные двери, опасаясь сквозняков, и отойти от них. Стоит держаться подальше от включенных в розетки электроприборов и металлических элементов сантехники, которые являются отличными проводниками для электричества. Выключите из розеток компьютер, мобильный телефон, если он стоит на зарядке, телевизор, радио, чайник и другие бытовые приборы.

2. Не прячьтесь под деревьями. В случае если гроза застала вас на улице, ни в коем случае нельзя прятаться от дождя под деревьями. Особенно нужно держаться вдали от одиноких высоких деревьев, которые буквально притягивают молнии. Считается, что безопасное расстояние нахождения человека от дерева равно его высоте, а самыми опасными деревьями в данном случае являются тополя и дубы. При острой необходимости спрятаться можно под кронами низких деревьев, почти кустарников.

3. Не ложитесь на землю. В лесу или на природе по время грозы спуститесь с возвышения в более низкое место, а в поле или на открытой местности не стойте во весь рост. Ложиться на землю тоже нельзя. Лучше всего присесть на корточки в ложбине или овраге и обхватить ноги руками. Чтобы меньше соприкасаться с землёй, постелите одежду или ветки. И держитесь подальше от водоёмов, нельзя рыбачить и плавать во время грозы. Безопасное расстояние от водоёмов — 100 м.

Также нельзя прятаться у металлических заборов и ограждений, стоит держаться подальше от фонарных столбов и линий электропередач. Любые металлические предметы во время грозы очень опасны.

4. Не перемещайтесь, не ездите на велосипеде. Если гроза началась, нужно остановиться и найти ближайшее укрытие. Нельзя бежать, заниматься спортом, кататься на роликах или скейте, ехать на велосипеде, мотоцикле или самокате, тем более, если он электрический. Самый безопасный личный вид транспорта в грозу — автомобиль с закрытыми окнами.

5. Не говорите по телефону. Мобильный телефон может буквально притянуть молнию, поэтому его лучше убрать подальше, а ещё лучше — выключить совсем. Да и прочие металлические предметы в руках обладают этим свойством — зонты, удочки, ключи и т. д. Берегите себя и своих близких!