Алтайского тренера осудили за развратные действия в отношении 14-летней воспитанницы

Рубцовчанин в этот момент был в состоянии алкогольного опьянения.

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Установлено, что в июле 2020 года 45-летний тренер МБУ ДО ДЮШС «Центр спортивной подготовки города Рубцовска» с воспитанниками находился на базе отдыха в Егорьевском районе. В один из дней он совершил развратные действия в отношении 14-летней спортсменки.

Вину в инкриминируемом ему деянии мужчина признал. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься тренерско–преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста 1 год, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.