«Где обедал воробей?» — «В зоопарке у зверей»: чем кормят питомцев в барнаульском зоопарке

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал о меню своих подопечных.

Фото: «Инстаграм» Сергея Писарева

Кормление животных в зоопарке — это целая наука. Животные здесь самые разные, у каждого свой вкус и особый рацион. Одному требуются сырые яйца, другому — проростки злаков, кому-то нужна рыба, а кому-то подавай свежие фрукты. Но главное, чтобы животные в зоопарке были здоровы и нормально развивались, всем им следует обеспечить полноценное питание. На всех питомцев зоопарка ежедневно приходится готовить более сотни разных «блюд».

Фото: барнаульский зоопарк

Кстати, в далеком прошлом в зоопарках специально кормлением не занимались. Служители, годами ухаживая за определённой группой животных, успевали хорошо изучить не только их повадки, но и вкусы, и «на глазок» определяли, что и в каких количествах необходимо их питомцам. Первая профессиональная лаборатория кормления животных появилась у нас в стране в Московском зоопарке. Специалисты-пищевики, зоологи, химики и ветеринары на научной основе разрабатывали рационы для животных. О том, насколько важно такое «умное питание», есть показательная история. Однажды малайский медведь в Московском зоопарке стал слепнуть — дошло до того, что он не мог уже передвигаться по клетке. Казалось, надежды на выздоровление нет, и тут подключились сотрудники лаборатории кормления. Провели анализ рациона медведя, стали кормить по-другому — и зрение восстановилось! Оказалось, что в рационе медведя не хватало витамина А. Вот насколько важно для организма правильное питание!

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев опубликовал на своей странице в «Инстаграм» меню некоторых животных — среди них африканский лев, павлин и мартышки. Многие посетители зоопарка до сих пор считают, что животных кормят чем попало! Это большая ошибка. Конечно, в неволе не всегда можно подобрать именно тот корм, которым животное питается в природе. Нельзя же, скажем, льву предложить живых зебр или антилоп. Вместо этого он получает куски коровьих туш, куриные субпродукты, мясо кролика, костную и рыбную муку, витаминно-минеральные добавки, зелень злаков, свежую траву.



Фото: барнаульский зоопарк

В меню павлина входит комбикорм для кур, ячмень, пшеница, овсянка, горох, семена подсолнечника, тыквы, зёрна кукурузы, фрукты, ягоды, овощи — морковь, капуста, свёкла, лук, чеснок, — минерально-витаминные добавки и свежая трава. Кроме того, павлина кормят и животными кормами — мясом, куриными яйцами, творогом, речными рачками — гаммарусом.

Мартышек, за жизнью которых с удовольствием следят многие горожане, кормят крупами, варёными бобовыми — горохом и фасолью, — кукурузой, разнообразными овощами, фруктами, арбузами, дынями, ягодами, а также мясными продуктами (говядиной, курятиной), рыбой, печёнку дают, куриные и перепелиные яйца, кисломолочные продукты.

Фото: скриншот видео из «Инстаграм» барнаульского зоопарка

От того, удастся ли подобрать корм, вообще зависит, может ли зоопарк содержать животное того или иного вида. Конечно, зебра Васёк может, как все травоядные, питаться зелёной сибирской травкой и ароматным сеном, но, к примеру, австралийского сумчатого медведя коалу заполучить в свою коллекцию могут единицы зоопарков. А всё потому, что основная пища этих зверей — свежие листья определённых видов эвкалипта, и никакие замены их не устраивают. А такие деревья растут далеко не везде. Вот и приходится расстаться с мечтой о такой жемчужине коллекции зоопарка — не погибать же зверю от голода!

Несколько лет назад в Московский зоопарк приезжали «погостить» две панды из Китая. Ради того чтобы москвичи получили возможность полюбоваться на этих редких и удивительно милых животных, для панд регулярно доставляли самолётом из Адлера свежий бамбук, необходимый для их питания (недаром же большую панду по-другому называют бамбуковым медведем)!

Розовые красавицы фламинго теряют свою окраску, если не позаботиться о специальной «красящей» подкормке — сладком красном перце, креветках или, по крайней мере, свекле с морковкой: ведь именно с пищей фламинго получают красящий пигмент для своего великолепного оперения! Барнаульские фламинго всегда в прекрасной форме, и все благодаря правильному питанию!

Но даже когда правильный набор продуктов уже определён, не следует думать, что все проблемы с кормлением на этом исчерпаны. Необходимо знать ещё, как часто кормить и сколько корма давать. Например, у грызунов и мелких птиц корм должен в достаточном количестве иметься постоянно. Хищникам — тиграм, львам и прочим — необходимо устраивать «голодные» дни. Ведь в природе им не каждый день везёт с добычей. Мало этого, голодные дни лучше устраивать по скользящему графику — чтобы у животного не выработался рефлекс на «разгрузочный« четверг или вторник!

А вот булки, чипсы и конфеты, которыми пытаются угостить питомцев зоопарка посетители, не идут на пользу! Поэтому и написано везде в зоопарке, «Пожалуйста, не кормите животных!» Им с большим трудом подбирают правильную диету, а каждое «доброхотное даяние» посетителей выводит животных из равновесия. Питомцы страдают расстройством желудка, у них развиваются и другие хвори! Хорошо ещё, если не дойдёт до заворота кишок, ведь, сколько трагических случаев известно, когда животные гибали, переев или проглотив что-то постороннее. Так что повторим ещё раз: не кормите в зоопарке животных! Проявляйте свою любовь к ним как-нибудь иначе, не подвергая опасности их здоровье и жизнь!

Надеемся, вы согласитесь, что кормление, хоть и кажется на первый взгляд скучной темой, на самом деле — дело сложное, хитроумное, требующее огромных познаний и интуиции, словом — настоящее искусство!

Для тех, кто хочет узнать, чем и как кормят животных в зоопарке, специально устраивают дни показательных кормлений, когда пищу животным дают в присутствии посетителей! Специально раззадоривают хищников, чтобы они рычали, думая, что у них отбирают пищу. Или вот, например, недавно медведицу Глашу заставляли забираться по решетке её новых апартаментов, чтобы получить вкусняшку! Глафира, которая привыкла, что ей дают пищу без всяких условий, громко возмущалась!