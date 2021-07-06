Министр культуры об изменениях летней культурной повестки: «Придётся отменить…»

В дополнении к информации, озвученный министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой 5 июля, руководитель регионального ведомства сообщила о других, в том числе и новых, изменениях в культурной жизни края, вызванных усилением ограничений из-за коронавируса.

Елена Безрукова

Фото: Андрей Кравцов

Вот что написала Елена Безрукова на своей страничке в «Фейсбуке»:

— Чтобы не оставить совсем без внимания день рождения Шукшина, 22 июля в Барнауле на усадьбе музея ГМИЛИКА откроем новый арт-объект и аллею звёзд кинофестиваля, а в день рождения Василия Макаровича, 25 июля, в его мемориальном музее в Сростках начнут работу сразу две новые выставки.

Фестиваль «Земляки» памяти Михаила Евдокимова в Верх-Обском, который традиционно проходит в начале августа, придётся отменить. Проводимый в его рамках фестиваль народного творчества всё же состоится в онлайн-формате (коллективы готовились). Это мероприятие организует Алтайский краевой дом народного творчества.

Большой фестиваль национальных культур, который планировали в июле в Змеиногорском районе, пройдёт также в формате онлайн.

Юбилей полёта в космос Германа Титова 6 августа сего года также не будет отмечен масштабными событиями в эти дни — мероприятия с участием гостей перенесут на ноябрь, приурочив к этому времени открытие нового музейного корпуса — детского музея космонавтики. А в память о юбилее полета в космос в мемориальном музее Германа Титова в Полковниково 6 августа откроется новая выставка.