Рассказываем подробности о новых детских садах в Барнауле

Вчера, 5 июля, первые ребятишки пришли в группы двух новых детских садов построенных в кварталах новостроек. Это детский сад-ясли № 278 на 280 мест на улице Сергея Ускова, 39, и детский сад-ясли № 274 на 330 мест на улице Сергея Ускова, 38. Оба детских сада построены в рамках реализации национального проекта «Демография», на эти цели направлено порядка 545 млн рублей.

Фото: Михаил Полубедов

Накануне новоселья, в субботу, в готовности дошкольных учреждений к приему малышей убедились заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко и депутат АКЗС Дмитрий Аганов.

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Жилые кварталы в этом районе Барнаула выросли стремительно. Жители высоток в большинстве своем люди молодые и с маленькими детьми. Не случайно два дошкольных учреждения построены на одной улице, буквально через дорогу друг от друга. Заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко рассказал, что по утрам часто приходилось наблюдать картину, как мамы и папы с малышами пытаются втиснуться в переполненные автобусы, чтобы отвезти ребенка в детский сад в другой район города или к дедушкам-бабушкам.

– Жители этого микрорайона неоднократно обращались к городскому депутатскому корпусу по поводу сроков сдачи и начала работы этих объектов. С учетом того, что это абсолютно новый микрорайон, социальная инфраструктура здесь только формируется, очень важно и удобно, что детские сады находятся у людей в шаговой доступности, – отметил депутат.

В Барнауле работают 154 муниципальные дошкольные образовательные организации, которые посещают около 40 тыс. детей. Обеспечен 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет.

Детские сады стали не только главной частью социальной инфраструктуры микрорайона, но и украшением дворов. Окрашенные в яркие веселые цвета, они создают ощущение праздника каждый день. А уж внутренняя начинка дошкольных учреждений вызвала хорошую, добрую зависть у гостей. 20-30 лет назад детсадовцы даже мечтать о таком не могли. Например, в детском саду № 274 будет работать мультстудия.

– Все ребятишки любят мультфильмы, но, наверное, никто из них не знает, как мультики создаются. Наша мультстудия оснащена оборудованием, которое позволяет не только узнать процесс рождения анимационных фильмов, но и самим детишкам придумать идею и сделать свой мультфильм, – с понятной гордостью рассказывает заведующая детсадом Марина Зыбцева.

Мультстудия, конечно, изюминка, но кроме этого здесь есть еще музыкальный и спортивный залы, изостудия. В садике будут работать педагог-психолог, учитель-логопед. Учреждение рассчитано на 330 детей, в том числе на 160 детишек в возрасте до трех лет. Для малышей сформировано семь ясельных групп. Вчера в новом детском саду осваивались первые 22 ребенка старшей группы.

Фото: Михаил Полубедов

Заведующая детским садом № 278 Юлия Окользина первым делом показала гостям детсадовскую кухню. Оснащенная современным оборудованием, кухня рассчитана на полный цикл приготовления всех детских вкусностей – от котлеток и супчиков до булочек и любимых всеми компотов. В новом детском саду также есть музыкальный и спортивный залы, изостудия, кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, методический кабинет и кабинет индивидуальных занятий.

– Наш сад будут посещать 280 ребятишек, в том числе 120 детей в возрасте до трех лет, – поясняла заведующая, показывая малышовые группы с уютными спальными комнатами, с умывальными комнатами, где на стеллажах красовались пронумерованные разноцветные горшки.

В спальных комнатах, спортивных и музыкальных залах обоих детсадов смонтированы современные системы регенерации воздуха, которые создают в помещениях здоровый, комфортный микроклимат. Для обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья оба детских сада оборудованы пандусами, лифтами, туалетными комнатами.

Подводя итоги проверки, Александр Артемов отметил, что в эти новые детские сады будут ходить 610 детей, в том числе 270 малышей ясельного возраста.

– Всего в рамках национального проекта «Демография» в Барнауле появятся девять новых детских садов. В 2020 году мы открыли четыре детских сада, эти два детских сада начинают работать с понедельника, еще три – появятся до конца года, – подчеркнул он.

Всего в рамках национального проекта «Демография» за два года будет дополнительно открыто 2795 мест в дошкольных учреждениях, в том числе порядка 1100 мест для детей ясельного возраста.

– Мы убедились, что средства, которые выделены из федерального и краевого бюджетов на социальное развитие нашего региона, в Барнауле осваиваются полностью и качественно. Эти объекты соответствуют самым современным требованиям по комфорту, оснащенности и удобству, – поделился впечатлениями от посещений детских учреждений депутат АКЗС Дмитрий Аганов.