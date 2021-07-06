Рассказываем, как помочь ребенку адаптироваться в незнакомом детском коллективе

В оздоровительных лагерях пригорода Барнаула стартует очередной сезон. Рассказываем о том, как родителям помочь ребятишкам адаптироваться к самостоятельной жизни, особенно если они отправляются на отдых в первый раз в жизни. Не случайно говорится, что лагерь – это маленькая школа жизни.

Фото: Андрей Чурилов

У многих юных путешественников уже собраны рюкзаки с необходимыми для отдыха вещами. В душе – масса радужных надежд на ближайшие две лагерных недели. Мальчишки и девчонки ожидают лишь счастливых, безоблачных событий. Но почему нередко уже к концу первого дня самостоятельной жизни ребенок требует забрать его домой? Педагог-психолог, руководитель детского оздоровительно-образовательного центра «Гармония» Елена Абузова не раз сталкивалась с такой ситуацией:

– На первые несколько дней лагерной смены приходится самое большое количество звонков домой от детей с просьбами забрать их из лагеря. Это вполне объяснимо: ребенок привыкает к режиму, новому окружению, самостоятельности и, чего скрывать, отсутствию Интернета. В этот период на родителей возлагается большая ответственность: важно не поддаваться унынию ребенка и постараться настроить его на оптимистичный лад. Постарайтесь убедить чадо в том, что он уже взрослый, и вы гордитесь его самостоятельностью.

Обычно ситуация становится спокойнее со второй недели пребывания в лагере, когда дети обзаводятся друзьями, начинают активно участвовать в лагерной жизни. В этот период звонки домой нередко вообще прекращаются.

Взрослый разговор

Очень непросто бывает ребенку влиться в гремучий, активный, неугомонный детский коллектив. Но это так называемая социализация, которая очень пригодится ему в жизни. Не мешает накануне поездки провести с ним взрослый разговор.

– В каждом отряде обычно находятся свои заводилы, которые подбивают остальных детей к нарушению дисциплины. Чаще всего это происходит в отрядах средней возрастной группы – от 10 до 13 лет. Драки, вылазки за территорию лагеря, несоблюдение режима – все это обычно предлагается зачинщиками «на слабо». Убедите ребенка, что не стоит пытаться что-либо доказать этой компании. Достаточно просто спокойно и уверенно сказать «нет», – советует Елена Леонидовна.

Чтобы избежать возможных конфликтов, необходимо воспитать в себе чувство ответственности за собственные поступки. Каждый ребенок должен понимать, что все в его руках. И начал думать в таком ключе: «Меня невозможно обидеть, я могу только сам обидеться. Меня невозможно разозлить, я могу только сам разозлиться». Если научить детей чаще брать ответственность на себя, то намного проще будет решать любую проблему.

Ребенку, желающему немедленно уехать из лагеря, можно сказать: «Ближайшие дни у меня распланированы, могу приехать за тобой лишь через семь дней». За этот период в большинстве случаев он успеет адаптироваться к лагерю и проблема будет снята.

Сам такой, и точка

«Рыжий», «пухлый», «мелкий» – первое время в лагере на ребенка нестандартной внешности могут посыпаться дразнилки и насмешки.

– Если не впадать при этом в ярость, а спокойно реагировать и включать юмор, то вскоре все это излишнее внимание сойдет на нет. Вообще важно принять свою внешность. Нет ничего страшного в том, что ребенок чем-то отличается от сверстников. Это и есть индивидуальность, – отмечает психолог.

Окружающий нас мир – это своего рода зеркало. Если тебе плохо, то в эту минуту вдруг начинает казаться, что весь мир плохой.

– Даже если становится грустно, имеет смысл поискать в ситуации плюсы, не оставаться в стороне от общелагерных дел. Поездка в лагерь в любом случае станет положительным опытом в жизни ребенка, если научить его немного поработать над собой: быть рассудительным, не вспыльчивым, справедливым, ответственным, – рассказывает Елена Абузова.

Три слова о котлете

День в оздоровительном лагере расписан до мелочей. В этом распорядке нет времени для бесконечных разговоров с родителями о том, что было на обед, идет ли сейчас дождь и прочих бытовых тем обсуждения. Нередко мамы, папы и бабушки не дают вырвавшемуся на отдых чаду возможности почувствовать даже каплю свободы.

– Не требуйте каждые полчаса телефонных отчетов от своего ребенка. Как будет чувствовать себя, к примеру, мальчишка, которому мама звонит после каждого приема пищи с вопросами, что и как он съел? Не стоит переживать, что дети останутся голодными – такого практически не бывает, если на обед кто-то отказался от супа, потому что в его семье не привыкли готовить это блюдо, то вероятнее всего он съест котлету, – рекомендует эксперт.

Даже если первое знакомство дочки или сыночка с лагерем сложилось не очень хорошо, не стоит расстраиваться. Вероятно, что в следующем году, немного повзрослев и все хорошо обдумав, ваш ребенок отдохнет с куда большим удовольствием.

Что взять в лагерь?

Нижнее белье: майки, футболки, носки и трусы. Средства гигиены: зубная щетка и паста, полотенца, мыло, шампунь, мочалка, туалетная бумага, шапочка для бассейна.

Одежда: постарайтесь предусмотреть сменные комплекты на случай теплой и прохладной погоды. Обязательно должна быть куртка с капюшоном, защищающая от влажной погоды, головной убор.

Обувь: сланцы, кеды или кроссовки, непромокаемая обувь на случай дождя.