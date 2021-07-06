Стало известно, когда будет рассматриваться Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь в рамках онлайн-пресс-конференции заявил, что документ депутаты рассмотрят в августе 2021 года.

По его словам, Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года согласовал Минэкономразвития России, который в свою очередь согласовал её со всеми федеральными органами власти.