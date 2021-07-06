В Алтайском крае выявили несанкционированный детский лагерь

В нём отдыхали около 80 малышей.

Несанкционированный детский лагерь обнаружили в окрестностях села Сибирячиха сотрудники МЧС в ходе профилактического рейда по пожарной безопасности.

Они выяснили, что больше 3 га принадлежат руководителю одной из спортивных организаций. Предприниматель пояснил, что дети в лагере находятся с добровольного согласия и по доверенности от родителей. Во время летних каникул в лагере проводится 3 смены отдыха и спортивных сборов. Отдыхающие проживают в деревянных одноэтажных и двухэтажных зданиях.

Известно, что лагерь не входит в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, сформированный на 2021 год Министерством образования и науки Алтайского края.

Инспекторы на месте выявили ряд серьёзных нарушений:

1. Лагерь не проходил проверку межведомственной комиссии по приёмке загородных оздоровительных лагерей на предмет готовности к эксплуатации.

2. Деревянные домики не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

3. В лагере недостаточно первичных средств пожаротушения.

4. Обслуживающий персонал лагеря не обучен правилам пожарной безопасности.

Отметим, что надзорные органы Алтайского края не проверяли здания и помещения данного объекта. Лагерь находится вблизи реки Ануй, что создаёт дополнительную опасность для отдыхающих детей и подростков.

Информация направлена в прокуратуру и администрацию Солонешенского района, информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю.