В Барнауле мужчина и ребёнок пострадали в ДТП

Очевидцы в интернет-сообществе Barnaul 22 во «ВКонтакте» рассказали, что вчера, 5 июля 2021 года, в Барнауле на улице Партизанской столкнулись две легковушки. По их словам, в ДТП пострадали мужчина и ребёнок. Однако об их состоянии информации нет.

Также барнаульцы опубликовали видеоролик с места происшествия, где виден лежащий на траве мужчина. Горожане утверждают, что это водитель одного из автомобилей и он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Официальной информации на момент публикации нет.