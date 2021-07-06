В Барнауле принимают заявления в первый класс для детей, не проживающих на закреплённой за школой территории

Вчера, 5 июля 2021 года, завершился приём детей в первые классы, проживающих на закреплённой территории. Сейчас в барнаульские школы приняли около 7,5 тысячи будущих первоклассников.

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Сегодня, 6 июля, в Барнауле начали принимать заявления о приёме на обучение в первый класс детей, не проживающих на закреплённой территории. Их будут принимать, пока не закончатся свободные места, но не позднее 5 сентября, информирует пресс-служба мэрии.

На сайте выбранной школы или на Портале образовательных услуг можно самостоятельно уточнить наличие свободных мест в первых классах на 2021/22 учебный год.

Приём заявлений о зачислении осуществляется:

1. В электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края.

2. При личном обращении родителей (законных представителей) в общеобразовательную организацию (в соответствии с графиком работы образовательной организации).

3. Почтой (заказным письмом с уведомлением).

4. В электронной форме посредством электронной почты муниципальной общеобразовательной организации (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).

Решение о зачислении ребёнка в первый класс принимается в течение пяти рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение и представленных документов.

В приёме может быть отказано только из-за отсутствия свободных мест. В этом случае родителям нужно обращаться в комитет по образованию Барнаула, где им предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания.

По вопросам приёма родители могут обращаться в комитет по образованию Барнаула по адресу: ул. Союза Республик, 36а, каб. 21 или по телефонам: 56-90-35, 56-90-36, 56-90-29.