Всемирный день поцелуя, 75 лет Сталлоне, именины у Антонов и другие праздники 6 июля

Обзор праздников от «Вечернего Барнаула» расскажет о самых интересных из них.

Фото: canva.com

6 июля — Всемирный день кардиолога

Этот ежегодный праздник посвящён врачам, лечащим заболевания сердечно-сосудистой системы.

6 июля в качестве праздничной даты выбрали специалисты Всемирной Ассоциации здравоохранения. Первый раз день кардиолога отметили на рубеже XX и XXI веков.



Сердечно-сосудистые болезни являются практически самыми распространённые в мире. По статистике, доля умерших из-за проблем с сердцем превышает процент смертности от других заболеваний. Кардиологи ежедневно спасают жизни. Гипертония считается хроническим заболеванием. Сердечная недостаточность — синдром, при котором нарушена способность сердца перекачивать кровь. Проявляется одышкой, повышенной утомляемостью, хрипами в лёгких, отёками голеней и стоп. К основным факторам риска относятся неправильное питание, стресс, малоподвижный образ жизни. Кроме того, развитию болезней способствуют вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем и другими тонизирующими средства

Юбилей Сильвестра Сталлоне

Биографию этого актёра можно транслировать на мотивирующих презентациях психологов о том, как при любых жизненных обстоятельствах нужно верить в свои силы и идти вперёд.

75 лет назад родился Майкл Сильвестр Горденцио Сталлоне. При родах младенец получил травму, из-за которой у него на всю жизнь осталась немного искривлённая улыбка. По этой же причине у Сталлоне невнятная речь и плохо работающие веки глаз. Ему даже диагностировали лёгкую степень детского церебрального паралича. Но это не помешало Сильвестру стать эталоном для миллионов мальчишек и любимцем девушек по всему миру. Популярность ему принесли многочисленные боевики, самыми значимыми из которых стали серии фильмов «Рокки» и «Рэмбо».

Фото: pedkolledj.ru

Сильвестр был трудным ребёнком. В 15 лет он начал обучение в специальной школе для трудных подростков, где периодически участвовал в театральных постановках. Впоследствии юноша решил стать актёром и поступил в Университет в Майами, чтобы изучать драматическое искусство.

Окончив учёбу на актёрском факультете, Сталлоне вернулся в Нью-Йорк и играл в небольших театральных постановках, а также снялся в нескольких фильмах. Поначалу ему доставались только эпизодические роли, а также роли в полупорнографических фильмах. Но он всегда стремился к большему. Так, Сталлоне начал писать сценарии, один из которых — история про боксёра Рокки Бальбоа. Именно она привлекла внимание продюсеров.

Именинники дня

День рождения голливудского актёра — не единственный повод для праздника. Не забудьте поздравить с именинами обладателей имён: Агриппина Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф,

Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав и Федор.

Всемирный день поцелуя

Этот праздник впервые придумали в Великобритании. Существует даже специальная наука, изучающая фундаментальные физиологические, психологические и иные особенности поцелуя, — филематология. Официально эту дисциплину признали в 2009 году на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки.

Удивительно, но поцелуи очень полезны для здоровья. Учёные многократно проводили исследования в рамках этой науки. Экспертами было установлено, что поцелуй успокаивает нервную систему и даже помогает похудеть. Также он является отличной профилактикой морщин, так как в процессе задействовано около 30 мышц лица. Более того, поцелуй разрабатывает лёгкие, вызывает активизацию деятельности целого ряда гормонов.

Фото: canva.com

Кстати, психологи из Берлинского университета установили, что с утра три двадцатисекундных поцелуя способны поддерживать романтическое настроение целый день. Ещё лучше произвести долгий поцелуй — это прекращает приступ вегетососудистой дистонии. По мнению тех же учёных, длительность идеального поцелуя — 3 минуты.

Несколько фактов об исторически известных целовальщиках

Первый поцелуй на экране произошёл в 1896 году. Его запечатлели Мэй Ирвин и Джон С. Райе в 30-секундном ролике Томаса Эдисона под названием «Поцелуй».

Некий американец А.Е. Вольфрам из Миннесоты 15 сентября 1990 года во время фестиваля за 8 часов поцеловал 8001 человека. Он ухитрялся целовать нового человека через каждые 3,6 секунды.

Самый долгий поцелуй в истории кино в 1940 году произвели Реджис Туми и Джейн Ваймен. Они целовались на протяжении 185 секунд в фильме «Ты сейчас в армии», что занимает 4% всей продолжительности фильма.

Самый насыщенный поцелуями фильм XX века зафиксирован в 1926 году. Название этого фильма «Дон Жуан». В нём насчитывается 191 поцелуй.

В 2005 году россиянин Аркадий Степанов в течение 58 часов 42 минут целовал автомобиль «Порше». За это стал его обладателем.

Мировой рекорд по продолжительности поцелуя был установлен в феврале 2013 года в Таиланде. Супруги, 42-летний Эккашай Тиранарат и 31-летняя Лаксана, целовались непрерывно 58 часов 35 минут и 58 секунд.