Барнаульские медработники делают все возможное в борьбе с коронавирусной инфекцией

В регионе растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, в ближайшее время горбольница № 12 начнет работать как ковидный госпиталь, а барнаульцев и жителей региона призывают сократить контакты с родственниками и свести до минимума посещение общественных мест. Об этом и многом другом говорилось в минувший понедельник на пресс-конференции в региональном Минздраве.

На базе горбольницы №12 снова будет работать ковидный госпиталь.

Фото: 2gis.ru

В Алтайском крае количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличивается. Как отметила замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина, в последнюю неделю по сравнению с предыдущей заболевших стало больше почти на треть. Причем в отличие от прошлого года, наибольший удельный вес составляют пациенты 30-49 лет.

– Заболеваемость среди работающего населения по удельному весу растет. Это группы работающих на предприятиях торговли продовольственными товарами, в сфере услуг, работники офисов и банков. Ситуация говорит о том, что на рабочих местах не достаточно четко соблюдается противоэпидемические меры: маски, социальная дистанция, обработка антисептиками рук и поверхностей, – подчеркнула Ульяна Васильевна.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сейчас обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации.

– Прежде всего, обязательная вакцинация коснется госслужащих, работников сфер образования, здравоохранения, оказания услуг – тех, кто больше всего контактирует с людьми, – пояснила Ульяна Калинина.

Проект постановления уже подготовлен и находится на рассмотрении и согласовании.

– На текущей неделе, думаю, решение будет принято, – сообщила Калинина.

Сегодня ежесуточно в Алтайском крае выполняется до 7 тыс. прививок. В региональном Минздраве планируют в ближайшие дни увеличить это количество.

В Алтайском крае работает 94 пункта вакцинации, 83 из них находятся в государственных медицинских организациях. По словам замминистра здравоохранения края Натальи Белоцкой, усилия медиков направлены на то, чтобы ускорить темпы вакцинации взрослого населения в регионе. В частности, увеличено время работы прививочных кабинетов в медучреждениях и мобильных медицинских пунктах. Теперь вакцину ставят от 8.00 и до 20.00.

– Сейчас в поликлиниках работают по два, а иногда даже по три прививочных кабинета. Для того чтобы не возникало путаницы, в одном из них делают первую прививку, в другом – вторую, а в третьем кабинете прививают тех пациентов, которые ранее вакцинировались в мобильных комплексах, – подчеркнула Белоцкая.

Как пояснила главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Ирина Переладова, сегодня в регионе достаточно препарата для работы прививочных кабинетов в течение рабочей недели. В ближайшие пять дней край ожидает поступления еще 38 тыс. доз вакцины.

На утро понедельника в ковидных госпиталях региона развернуто 3568 коек. В Барнауле в ближайшее время на базе горбольницы № 12 будет открыт еще один ковидный госпиталь на 234 койки.

Как отмечают в Минздраве, необходимое медицинское оборудование во всех действующих на территории края 19 ковидных госпиталях есть. На утро понедельника в них было развернуто 2684 обеспеченных кислородом койки. Плюсом к этому есть кислородоконцентраторы, которые предназначены для пациентов, не нуждающихся в интенсивной кислородной терапии.

Медицинские работники делают все возможное в борьбе с коронавирусной инфекцией и призывают барнаульцев и жителей краевой столицы снизить до минимума посещение родственников, особенно пожилого возраста. Избегать посещения общественных мест, носить маски и обрабатывать руки, а, в случае появления симптомов болезни, оставаться дома.