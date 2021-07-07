Больше 1 млн заявлений подали жители Алтайского края на портале «Госуслуги»

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь в рамках онлайн-пресс-конференции рассказал о востребованности единого портала «Госуслуги» в регионе.

По его словам, в 2021 году местные жители подали больше 1 млн заявлений на получение услуг разного рода.

Самой востребованной оказалась запись к врачу. В указанном числе поданных заявлений больше 60 тысяч — регистрация транспортных средств, 160 тысяч — информирование о состоянии лицевых счетов в Пенсионном фонде, 300 тысяч — запись в детский сад.

«У нас всё представлено. Всё достаточно активно востребовано. Думаю, что когда полный спектр перенесём в цифровой формат, то количество обращений будет больше», — сказал Виталий Снесарь.

Он также отметил, что введенная не так давно платформа обратной связи, включенная в «Госуслуги», стала оправданным инструментом. Через неё поступило порядка 19 тысяч обращений.