Дети на велосипеде: правила безопасности, которые должны объяснить родители

Летние каникулы у многих детей ассоциируются с катанием на велосипеде. О нём мечтает почти каждый ребёнок. И любящие родители рано или поздно радуют своих чад двухколёсным или трёхколесным «другом». Но почему-то забывают рассказать им о том, что велосипедиста подстерегает масса опасностей.

Фото: canva.com

Безусловно, если ребёнок передвигается в компании родителя, то взрослый берёт ответственность на себя. Но если же несовершеннолетний перемещается на велосипеде самостоятельно, то, сколько бы не было лет участнику движения, ответственность в полной мере лежит на нём. Поэтому крайне важно, чтобы он понимал дорожную ситуацию. Именно родители в первую очередь должны объяснить юным велосипедистам важные правила, которые сохранят здоровье и даже спасут жизнь ребёнку.

1. Убедись, что велосипед исправен

Перед тем как сесть на велосипед и отправиться куда-то, обязательно проверь тормоза. Также убедись, что все колёса накачаны, а велосипедный звонок исправен. У транспортного средства обязательно должны быть отражатели, передняя белая фара и задний красный фонарь. Яркая одежда и отражатели сделают велосипедиста заметным для других участников дорожного движения, и это обезопасит путь.

2. Обязательно используй велосипедный шлем

Шлем нужно надевать обязательно. Стоит запомнить, что если между бровями и краем шлема помещается пара пальцев, то шлем надет правильно. Между подбородком и ремнём шлема должны проходить 1–2 пальца. Тщательно закрепи шлем, иначе он может быть бесполезен при аварии.

3. По тротуару передвигайся со скоростью пешехода

Нельзя спешить проезжая по тротуару. Приближаясь к пешеходу, при необходимости предупреди его велосипедным звонком. Двигайся на безопасном расстоянии от него.

4. Пешком по зебре

Фото: canva.com

Пересекая пешеходный переход, сойди с велосипеда и веди его рядом. Предварительно обязательно убедись, что водители тебя заметили.

5. Уступи автомобилю

Уступи дорогу автомобилю, если не нарисована зебра на велосипедно-пешеходной дорожке, пересекающей проезжую часть.

6. Снизь скорость у поворотов и выездов из двора

Соблюдай осторожность у выезда из двора — оттуда может выехать автомобиль, который не успеет заметить велосипедиста.

7. Сними наушники

Фото: canva.com

На велосипеде не слушай музыку в наушниках и не говори по мобильному телефону. Внимательно следи за обстановкой спереди и вокруг.

8. Не бросай велосипед

Доехав, оставь велосипед в безопасном месте и закрепи его замком.