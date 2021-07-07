Эксперты назвали семь самых здоровых продуктов во время пандемии

Эти продукты борются с болезнями, улучшают иммунную функцию, которая ослабевает во время инфицирования, поддерживают настроение и способствуют снижению веса.

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Когда кругом вновь бушует вирус, а многие жители ведут себя по принципу «моя хата с краю», не соблюдая мер безопасности, даже если больны, всем остальным остаётся уповать только на свой иммунитет и здравый смысл. Помочь иммунитету можно разными способами — от вакцинации до употребления нужных продуктов. О том, что должно быть на столах россиян в период третьей волны коронавирусной инфекции, рассказала «Российская газета».

Оливковое масло

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Первые в мире олимпийцы около 776 года до нашей эры получали в награду за свои спортивные достижения кувшины оливкового масла. И сегодня эксперты в области здравоохранения считают регулярное употребление «жидкого золота» не менее ценным. Регулярное употребление оливкового масла первого отжима, мононенасыщенного жира, характерного для средиземноморской диеты, связано с низким уровнем заболеваемости раком, сердечными заболеваниями, проблемами, связанными с ожирением, а также с более низким риском инсульта. Недавние исследования показали, что олеиновая кислота в оливковом масле может уменьшить жир на животе!

Чечевица

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Эти бобовые были частью рациона человека ещё около 13 тысяч лет назад. Эту недорогую форму вегетарианского белка и клетчатки эксперты советуют употреблять ослабленному инфекцией человеку за её способность уменьшать воспаление, снижать уровень холестерина, способствовать метаболизму жиров и снижать аппетит. Исследование показало, что диета, богатая продуктами, стабилизирующими уровень сахара в крови, такими как чечевица, может уменьшить воспаление, связанное с заболеванием, на 22%.

Грецкие орехи

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Горсть грецких орехов содержит почти в два раза больше антиоксидантов, борющихся с болезнями, чем эквивалентное количество любого другого ореха! Как один из лучших диетических источников противовоспалительных жирных кислот омега-3, грецкие орехи особенно полезны для сердца. Употребление грецких орехов один или несколько раз в неделю снижает риск общих сердечно-сосудистых заболеваний на 19 процентов и риск ишемической болезни сердца на 23 процента.

Овсянка

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Овес богат растворимой клетчаткой, называемой бета-глюканом, и противовоспалительным соединением авенантрамид, которые вместе помогают предотвратить проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, включая болезни сердца и диабет. Употребление одной порции овсянки (1 чашка) два-четыре раза в неделю приводит к снижению риска диабета 2-го типа на 16 процентов. К тому же овсянка эффективна, как и лекарства для снижения кровяного давления, если есть её регулярно.

Кресс-салат

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Пучок кресс-салата, который из-за наличия в своём составе горчичных масел, способен добавить пикантности любым блюдам, будь то салат или овощное рагу, содержит всего четыре калории. Грамм этой зелени с мягким вкусом и цветочным оттенком содержит в четыре раза больше бета-каротина, чем яблоко, и колоссальные 238 процентов от дневной рекомендованной дозы витамина К на 100 граммов — два компонента, которые сохраняют кожу влажной и молодой.

Результаты исследований показали, что ежедневная доза в 85 граммов сырого кресс-салата (это примерно две чашки) может снизить повреждение ДНК, связанное с раком, на 17 процентов.

Красные яблоки

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Два красных яблока среднего размера в день в вашем меню — и уровень «плохого» холестерина снижается на 23%! В кожуре красных яблок содержатся полифенолы — неперевариваемые соединения, способные делать многое, от стимулирования роста дружественных бактерий в кишечнике, которые способствуют снижению веса, до снижения уровня холестерина.

Помидоры

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Любимые народом помидоры богаты ликопином — антиоксидантом, содержание которого, в отличие от большинства питательных веществ в свежих продуктах, увеличивается после приготовления и обработки. Недавнее исследование показало, что у мужчин, которые едят более 10 порций помидоров в неделю, риск развития рака простаты оказался на 18 процентов ниже. Диета, богатая томатами, может помочь защитить женщин в постменопаузе от рака груди за счёт повышения уровня адипонектина — гормона, участвующего в регулировании уровня сахара и жира в крови.

Все эти продукты очень уместны летом, так что никаких усилий, чтобы ввести их в рацион не потребуется! Будьте здоровы!