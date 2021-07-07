Маршрут построен. «Шелковый путь» дважды проложили по Алтайскому краю

6 июля в Горно-Алтайске финишировало международное ралли «Шелковый путь». Изначально финиш был запланирован на 11 июля в Улан-Баторе, но Монголия закрыла границы из-за пандемии. В итоге программу гонки пришлось спешно перекраивать. Конечно, участники от этого пострадали, а вот Алтайский край даже выиграл – у нас в итоге прошло сразу два этапа. Один, второй по счету в программе, 3 июля, и заключительный – 6 июля.

Фото: Ярослав Махначёв.

Добро пожаловать

Пожалуй, село Рассказиха Первомайского района такого еще не видело. О небольшой деревушке, популярной среди дачников да рыбаков, в один миг узнал весь мир. Здесь сделали все, чтобы этот самый мир захотел сюда приехать еще раз. И это удалось.

Старт первого участника был намечен на 11.35, официальное открытие второго этапа – в начале 12-го. Но зрителей, которым на тот момент еще разрешалось посещать массовые мероприятия, пригласили к 10.00, когда начиналась концертно-развлекательная программа. Я приехал еще раньше, даже девяти утра не было – и в этот момент в зрительской зоне уже было многолюдно. И хорошо, что болельщики собрались заранее, иначе транспортного коллапса было бы не избежать. А так – все проходило мирно и гладко, небольшие заторчики на въезде в село и в фан-зону оперативно разруливали инспекторы ГИБДД.

Честно говоря, я удивился, когда на месте гонок не увидел ни мотоциклов, ни грузовиков – вообще ничего из техники. Да, накануне у участников была ночевка в Новосибирске, где они могли проводить любой ремонт, но почему-то казалось, что и к месту старта они все равно будут приезжать заранее. На деле – нет, приехали, подождали полчаса-час и погнали. Так как стартовали все по очереди, то и приезжали в Рассказиху не всем скопом, а не спеша. А первым вообще прилетел вертолет то ли с операторами, то ли еще с какими-то участниками процесса. Винтокрылых машин в Рассказихе вообще было немало, кто не знал, что тут происходит, вообще поди подумал, что война началась.

Ну а участники, подъехав к старту, единодушно поражались: нигде, не то, что в стране, в мире они такой картины не видели.

– Все улыбаются, машут, хотят поздороваться, сфотографироваться. Мы много где гоняемся, но даже в мире такое редкость, а в России вообще никогда не видели. Организаторы молодцы, что привезли гонку в Алтайский край, – говорит пилот чемпионского КамАЗа Дмитрий Сотников.

После финиша второго этапа ралли в Акутихе руководство «Шелкового пути» за помощь в организации гонки передало акутихинской средней школе несколько ноутбуков.

Фото: Ярослав Махначёв.

Всем по душе

Председатель Алтайской федерации автоспорта, представитель ралли «Шелковый путь» в регионе, Александр Чернюк рассказывает, что в выборе трека для прокладки спецучастка с организаторами ралли его мнение совпало почти на 100 процентов. В 132 километра маршрута вошли и трассы между селами, и участок старой военной дороги, и территория заказника. На старте и дальше километров на 30 – гравийка, дальше – лесная колея, грязь. А самая вишенка на торте, как выразился Чернюк – в районе Листвянки. Это как раз тот самый заказник, где ездят мало, поэтому участок самый сложный.

– Наш спецучасток нетипичный для ралли путь, тут разная динамика движения, постоянная смена почв, покрытий. Пилоты к такому не привыкли, кому-то будет сложно, – говорит Чернюк.

Впрочем, практически все остались довольны. Дмитрий Сотников перед стартом предположил, что на нашем спецучастке будет очень важна техника пилотирования и она придется по душе тем, кто начинал с классического ралли. Ну а еще один камазист Эдуард Николаев после гонки признался, что еще бы с удовольствием проехал по такой дороге километров 200.

Кстати, теперь, когда ралли позади, любой желающий может проехать на своем авто этот маршрут и почувствовать себя участником «Шелкового пути». А Александр Чернюк надеется, что ралли даст толчок для развития этой дисциплины в Алтайском крае.

Первым будешь!

В ожидании старта люди бродили по болельщицкой зоне, ели шашлыки (кто покупные, кто тут же жарил). Многие пытались штурмовать палатку с мерчем, то есть атрибутикой с символикой ралли.

– Да подождите, мы через полчаса откроемся, все покажем, – обращался к очереди продавец. Очередь не расходилась.

Футболки-банданы-кепки-магниты в итоге разлетались на ура, хоть и стоили недешево. Но разве ж можно устоять и не купить что-то в память о таком событии.

На трассе же гостей в прямом смысле слова встречали хлебом-солью и частушками под баян. Девушка в кокошнике то и дело хватала поднос на руки, но это все были фальстарты – то машина-техничка подъедет, то работники стартовой группы. А первым вкусили рассказихинского каравая мотоциклисты. Некоторые с удивлением взирали на баян, хлеб и девушку Юлю, которая по-русски пыталась объяснить иностранцам, что им нужно сделать. Но потом понимали, отламывали кусок, макали в соль, пробовали и поднимали большой палец.

– Точно будете первым! – прогнозировала каждому Юля.

Лучше всего ее понял поляк Рафал Соник, который немного говорил по-русски.

– Жарко у вас, – пожаловался он. – Но это не мешает.

А веселее всех вел себя француз Адриан Ван Беверен, смотрел-смотрел он на баяниста, потом попросил у него инструмент да сам забацал что-то зажигательное на восторг публики.

Фото: Ярослав Махначёв.

К месту старта все экипажи добирались по дорогам общего пользования как обычные участники дорожного движения – на языке автоспорта этот процесс называется «лиазон». Мотоциклисты утверждают, что порой на асфальте опаснее, чем на спецучастке – много фур, и все думают, что гонка уже идет, поэтому хотят показать свой класс и обогнать пилота. К грузовикам относятся более уважительно. Но правила нарушать нельзя ни тем, ни другим – вся техника оборудована датчиками скорости, нарушишь – мало того что штраф от оргкомитета 100 евро будет, так еще и штрафное время в общем зачете добавят. Так что это вам не 250 рублей от ГИБДД.

В ралли участвуют не только мужские, но и женские экипажи. И для них гонка бесплатная, девушкам стартовый взнос платить не нужно.

Мотокосоглазие

Вообще, посмотреть тут было на что и на кого – и я не только про легендарные КамАЗы с их не менее легендарными пилотами. Вот, например, стоит и попивает воду Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии, чемпион мира по ралли и крупный бизнесмен. На тот момент он еще не знал, что алтайский этап ралли станет для него последним в этом году: узнав, что программу сократили, он отказался от борьбы и уехал домой.

А вот итальянец Альдо Винклер, напротив, решил в этом году возобновить свою мотокарьеру. Ему 64 года, и с 1986 по 1995-й он регулярно выступал в ралли «Париж-Дакар». Потом сделал перерыв, и вот захотел вернуться, да не один, а с сыном Андреа. И в стартовую зону они приехали вместе, и на этап ушли друг за другом.

– Тут очень милое место, – рассказал Альдо. – Вчера был другой пейзаж, сегодня вокруг намного красивее. Когда мы финишируем, я обязательно поделюсь еще большими впечатлениями.

Но тут он, пожалуй, лукавил. Экипажам автомобилей, в которых есть пилот и штурман, некогда по сторонам смотреть. А уж мотоциклистам-то как, когда они сами себе и пилоты, и штурманы?

Перед стартом каждого этапа участники получают так называемый роуд-бук, проще говоря, карту маршрута. Заранее они о нем ничего не знают. Причем пилотам авто выдают дорожную книгу в бумажном варианте, и только для байкеров исключение – электронную, иначе на ходу бумаги листать совсем сложно.

– У мотогонщика должно быть небольшое косоглазие: один глаз смотрит в роуд-бук, другой на трассу, – шутит участник из Магнитогорска Олег Павленко. У него, пожалуй, одна из самых интересных историй появления в «Шелковом пути». В мотогонках он давно, российских ралли откатал уйму. А недавно победил на ралли «Золото Кагана» и в качестве приза получил возможность бесплатно выступить в «Шелковом пути», сэкономив тем самым на стартовом взносе 12 тысяч евро. Правда, потом оказалось, что в подготовку себя и техники нужно еще почти столько же, но в этом вопросе уже помогли спонсоры.

– Для меня задача – стартовать и финишировать на каждом этапе, понять, что к чему. Для меня это путешествие в режиме соревнований. Честно скажу, гонщика из себя строить не собираюсь, тут и без меня есть кому, – улыбается Олег.

Правда, те, «кому есть», чуть не подвели магнитогорского райдера на первом этапе в Омске. Увязался он за более опытными коллегами да и заплутали всей толпой. Так и катались по омскому полигону, пока на дорогу не выехали.

На третьем этапе «Горно-Алтайск – Кош-Агач» у мотогонщика Жоакима Родригеша при пересечении брода заглох двигатель, в него попала вода. Пилот в полевых условиях провел капремонт, разобрав и просушив все внутренности, и закончил этап. По окончании ралли он получил спецприз «За волю к победе».

Безопасность на первом месте

У мотоциклиста должно быть не только легкое косоглазие, как сказал Олег Павленко, но и способность поглощать энергетические батончики и воду на ходу. Для последнего у мотогонщиков есть интересное приспособление: на спине закреплена емкость с тремя литрами воды, от которой идет шланг, на конце которого что-то вроде пипетки или соски. Вот через эту конструкцию райдер и пьет прямо на ходу.

– Мы как верблюды, все на себе, – улыбается Павленко.

А еще на мотоциклистах надет специальный жилет безопасности, который автоматически раздувается при падении и оберегает от травм. Помимо этого, на участниках – костюмы из негорючего материала, шлемы, спецустройства, фиксирующие шею. Жарко, конечно, но безопасность превыше всего.

Машины тоже нашпигованы всевозможными системами безопасности, датчиками переворота, положения кузова. Например, стоит пилоту подъехать к верхней точке песчаного бархана и он не видит, что под ним, специальный датчик известит, если внизу находится машина – значит, спускаться нельзя. А кнопка SOS сработает автоматически, если автомобиль попал в аварию.

Кстати, если экипажу нужна помощь, другой участник не имеет права проехать мимо. В таком случае он сам нажимает кнопку SOS в своем транспортном средстве, и его время прохождения дистанции останавливается, он спокойно оказывает помощь, не думая, что из-за этого окажется на финише последним.

Между мото и авто

В гонке успех зависит не только от пилота, но и у штурмана. Кстати, штурман – это по-русски, а на английском «co-driver», то есть соводитель.

– Моя задача – управлять машиной через уши пилота. Я не показываю ему, на это времени нет, а говорю, куда ехать, на что ориентироваться, – рассказывает Руслан Ахмадеев, штурман камазовского экипажа под управлением Дмитрия Сотникова. – Нам в грузовике проще: сидим высоко, обзор хороший, лучше видишь развилки впереди. Но и мы, бывало, плутали.

Как говорил пилот багги Павел Лебедев, во время спецучастка поговорить о чем-то отвлеченном времени нет – скорости такие, что только успевай за дорогой да роуд-буком следить. К тому же, надо быть собранным, а если отвлечешься, сосредоточиться уже сложно.

Багги, пожалуй, одни из самых интересных транспортных средств, участвующих в ралли. Проще говоря, это уже не мотоцикл, но еще и не машина.

– Это все ее называют багги, а по сути это большой квадроцикл с кабиной. Сделана из гражданской машины, установлен специальный каркас безопасности, двигатель повышенной мощности, спортивная подвеска, – показывает Павел Лебедев.

Фото: Ярослав Махначёв.

Багги экипажа Павел Лебедев – Кирилл Шубин в прошлой жизни был квадроциклом Can-Am Maveric X3. Интересуюсь у пилота, который тепло общался с экипажами КамАЗов, не хочет ли он за руль грузовика, тот смеется:

– Ради интереса можно. Но вообще камазисты – особая каста, управляют этими машина только настоящие профи.

Особая каста

Сколько бы не было участников в классе грузовиков, все внимание, конечно же, к сине-белым КамАЗам. Команда «КамАЗ-Мастер» в этом году выставила на гонку семь машин, в том числе новинку – К-5. Для болельщика от других привычных грузовиков из Набережных Челнов она отличается внешним видом, правда, дизайнеры максимально сохранили привычные черты. К-5 первым приехал к стартовой зоне.

– Можно сказать, машина только вышла из роддома, – знакомит с техникой Дмитрий Сотников. – Пока нравится как она себя ведет, но все еще в процессе доводки. Главная цель – собрать максимум информации, понять, что еще улучшить. Ну и победных задач никто не снимал.

Для меня, честно скажу, стало откровением, что в громадном пространстве под тентом из современных материалов позади кабины, можно сказать, особо и ничего нет. Казалось, что там должен стоять какой-нибудь огромный агрегат, а всего-то – автоматическая коробка передач, системы охлаждения да топливные баки на 900 литров в сумме. Все скромно и лаконично, чтобы ничего не мешало. Даже свободное пространство в кабине использовали как воздухозаборник для охлаждения двигателя.

Кстати, может быть, в Алтайском крае так любят КамАЗы, потому что они нам не чужие? Как рассказал Руслан Ахмадеев, который не только штурман, но еще и инженер по двигателям, какое-то время на спортивные грузовики из Татарстана ставили форсунки, сделанные в Барнауле на АЗПИ.

Профи-камазисты на самом деле были самыми популярными участниками нашего этапа «Шелкового пути». И не только действующие пилоты. Семикратный победитель ралли «Дакар», ныне руководитель команды «КамАЗ-Мастер» и проекта «Шелковый путь» Владимир Чагин, прилетевший к месту старта как волшебник – на вертолете, только не голубом, успевал реагировать на реплики вроде «Чагин, спасибо за «Дакар».

– В этом году у проекта «Шелковый путь» одиннадцатое издание. Мы стараемся каждый год прокладывать новые маршруты, открывать новые регионы, пункты старта и финиша, – говорит легендарный пилот. – Наша цель – показать жителям страны мощь техники, мировых звезд автоспорта. Согласитесь, когда смотрите гонки по ТВ, нет этого ощущения близости с событием.

Что ж, не согласиться трудно. Еще Владимир Чагин не исключил, что гонка вернется в Алтайский край, учитывая наше гостеприимство. Правда, тогда даже он вряд ли предполагал, что это случится так быстро. В тот же день стало известно, что Монголия из-за бушующей пандемии коронавируса и местной бубонной чумы закрыла границы. Программу ралли пришлось экстренно сокращать, марафонский этап 4 и 5 июля провели в Республике Алтай, а 6 июля участники вновь вышли на старт спецучастка Рассказиха-Акутиха. Правда, теперь уже все было гораздо тише, из-за ограничений доступ зрителей был закрыт. После финиша экипажи вернулись в Республику Алтай, где подвели окончательные итоги одиннадцатого издания «Шелкового пути».

По итогам пяти этапов победителями «Шелкового пути» в классе мото стал австриец Маттиас Волкнер, Александр Максимов (квадроциклы), а также экипажи Сергея Карякина (багги, Т4), Жан-Люка Писсона (Франция, багги, Т3), Герлена Шишери (Франция, внедорожники), Дмитрия Сотникова (грузовики). Сотников стал единственным трехкратным победителем ралли «Шелковый путь».

Фоторепортаж с этапа ралли в Акутихе смотрите тут