Он зажигал звезды. Девять дней назад ушел из жизни Виктор Горлов

Наш земляк Виктор Горлов прожил, можно сказать, две жизни. Одну – в журналистике, он работал на местном телевидении, в «Алтайской правде», а потом уехал в Москву, был корреспондентом «Комсомольский правды», ТАСС. Но делом его жизни стала Детская футбольная лига, основанная в 1993 году. Виктор Николаевич был ее бессменным президентом, а турниры ДФЛ дали путевку в жизнь многим российским звездам футбола.

Журналист

— Помню, в 17:00 в день игры народ в нашем селе обступал со всех сторон «колокол» — такой формы динамик на столбе висел. И вот толпимся мы у динамика, нам сообщают: «Барнаульский «Темп» играет с «Авангардом» из Комсомольска-на-Амуре. Истекают последние минуты матча, Борис Брыкин оформляет свой пятый гол!» Кругом восторг неописуемый. Мы сходили с ума по футболу, стадионы в то время — битком. 1966 год. Папа говорит мне: «В Барнаул приезжает алма-атинский «Кайрат» — высшая лига, матч 1/16 финала Кубка страны. Поедешь в город один, остановишься у дяди Серёжи». Мне 13 лет, мать в крик: «Куда его одного!» Но папа знает, что это значит для мальчишки — увидеть футбол вживую, да еще такой футбол. Я никогда не забуду тот матч. Выходит кайратовский защитник Степанов и вбрасывает мяч из аута далеко в поле в падении. Барнаул ни разу подобного не видел — и стадион ахает. За «Кайрат» в том матче играл и наш барнаульский Стас Каминский, с которым журналистская судьба свела меня уже в 70-х, когда он был главным тренером нашего «Динамо», — так Виктор Горлов в интервью «Алтайскому спорту» пять лет назад описывал свое первое знакомство с футболом.

Спорт № 1 стал для него и жизнью, и профессией. Но до детской футбольной лиги было еще далеко, Виктор Николаевич решил стать журналистом. Еще в школе писал заметки для алейской районки «Маяк труда», до армии успел поработать в топчихинской «Ленинской правде». То, что было потом, сейчас назвали бы головокружительной карьерой. Вел на местном телевидении две передачи, был узнаваем, работал корреспондентом «Алтайской правды», в 1980-х уехал в Москву. «Комсомольская правда», «ТАСС», командировка в Югославию, где начинался военный конфликт, «Известия», «Труд».

Фотокор «Алтайской правды» Андрей Каспришин познакомился с Горловым в 1977 году, и именно благодаря Виктору Николаевичу Каспришин стал снимать спорт и сотрудничать с этой газетой, а потом пришел туда работать.

— Я снимал соревнования скутеров на Оби, подошел Горлов, спросил, могу ли сделать несколько кадров для «Алтайской правды», — рассказывает фотокорреспондент. — Конечно, я сделал, они ему понравились, он предложил сотрудничать. Делали с ним репортажи с футбола, когда к нам приезжали эфиопы, шведы, корейцы. Я снимал, он делал репортажи. Работал Виктор в отделе информации и спорта, причем писал не только о спорте. Например, вел рубрику «По адресам телефонной книги» — рассказывал об интересных местах в городе, производствах, людях.

В работе, как вспоминает Андрей Каспришин, Горлов был очень мобильный и дотошный, а в его репортажах были не только голы-мячи-секунды, но и юмор, аналитика. И при всем том, что в городе он был узнаваем, его знало все спортивное сообщество, и не только в крае, – никакой звездности.

— Просто Витя и Витя. Он любил компании, был юморным, мог и выпить. Таким и остался, когда уехал в Москву, — заверяет Андрей Каспришин.

Он честно говорит, что удивился, когда узнал, что Детскую футбольную лигу страны возглавил Горлов, — предполагает, что в журналистике уже исчерпал себя и хотелось нового. Но все очень гордились: их друг Витя — и президент ДФЛ.

Президент

Через турниры ДФЛ прошло немало известных игроков и тренеров — там начинали Алан Дзагоев, Александр Кокорин, Роман Зобнин, Матвей Сафонов и многие другие. В качестве тренера со своими командами дважды турниры ДФЛ выигрывал Леонид Слуцкий, взявший на себя все расходы по похоронам.

— Это сейчас разнообразных турниров хватает, а в 1990-е их было мало, и ДФЛ была для детей чем-то вроде Лиги чемпионов, — вспоминает вратарь казанского «Рубина» и сборной России, воспитанник барнаульского футбола Юрий Дюпин. — Чтобы где-то, помимо первенств страны, собирались команды из разных областей, а потом победители ехали на всероссийский финал, где вообще соперники со всей России — да как в таком не желать участвовать?!

Юрий в турнирах ДФЛ играл несколько раз, а самым памятным стал чемпионат 1998 года, когда его команда выиграла зональный отбор и поехала на финал в Волгоград.

— Первая поездка так далеко от дома, да еще в город-герой — это было запоминающееся событие, — рассказывает он.

Лично с Виктором Горловым Дюпин познакомился несколько лет назад, когда играл за «Анжи». После этого Виктор Николаевич часто звонил вратарю-земляку, поздравлял с победами и удачными матчами.

— Последний раз мы созванивались месяц назад, обсуждали детали турнира ДФЛ в Барнауле, здесь проходил «Дивизион Соболева и Дюпина», поговорили о подарках участникам, — говорит Дюпин. — Виктор Николаевич уже в больнице лежал. Пожелал ему здоровья, чтоб поправлялся…

При поддержке Горлова недавно в Калманке прошел турнир под эгидой ДФЛ. Именно там начинался футбольный путь полузащитника «Уфы» Владислава Камилова. Для него самого в детстве соревнования ДФЛ сыграли большую роль: именно после этих матчей его заметили и пригласили в Тольятти в Академию Коноплёва.

— Еще год назад мы с отцом предложили Виктору Николаевичу провести турнир в Калманке (Георгий Камилов тренирует там детей. — Прим. авт.). Он нас поддержал, обещал сам приехать, если получится, но… Я лично его не так хорошо знал. Но помню, как мы однажды случайно встретились в Барнауле в кафе — он много рассказывал про свои турниры, из организацию, — рассказывает Владислав Камилов.

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев познакомился с Виктором Горловым еще в детстве — конечно же, на матчах ДФЛ.

— Он был почти на всех турнирах, общался с детьми, в том числе и со мной. От него всегда шла положительная энергия, и все дети тянулись к нему,—- вспоминает нападающий красно-белых. — Виктор Николаевич был человек доброй души, всем всегда помогал. С месяц назад общался с ним перед чемпионатом Европы, он меня поздравил с попаданием в сборную. Очень грустно, что жизнь забирает таких хороших людей.

Президент ФК «Темп» Александр Бродников убежден: никто не сделал для детского футбола в стране больше, чем Виктор Горлов. Сын Александра Александровича занимался футболом, и Бродников-старший долгое время был уверен, что за все многообразие детских соревнований в стране, а это различные турниры ДФЛ, «Локобол» и так далее, отвечает РФС. И очень удивился, когда узнал, что за ними стоит Виктор Горлов и Детская футбольная лига.

— Эти турниры очень эффективны для футбольного роста детей. Команда, в которой выступал мой сын, часто в них участвовала, в итоге многие игроки перешли в ведущие футбольные академии страны, — рассказывает Александр Бродников.

Лично с Виктором Николаевичем он познакомился, когда тот приехал в манеж «Темп».

— Виктор Николаевич был не то чтобы в восторге, он просто отметил, что мы сделали большое дело, построив этот объект, и жалко, что такие начинания не замечают в РФС. Постепенно он стал проводить на нашей базе различные турниры ДФЛ. Близко мы с ним знакомы не были, но могу сказать, что Виктор Николаевич был очень добрым, глубоким человеком, при всей важности своего дела он никогда не выставлял себя на первый план, — вспоминает Бродников.

Фото: Ярослав Махначёв.

Земляк

Комментатора «Матч ТВ» Михаила Меламеда судьба с земляком Горловым свела уже в Москве.

— Компания, в которой я тогда работал, это был 2017 год, показывала игры турнира ДФЛ. И моей задачей было включаться между матчами, брать интервью у игроков, тренеров, важных гостей, — рассказывает Михаил. — Одним из них был Виктор Николаевич. Строгий, собранный, он, как военачальник, подошел, спросил, все ли готово. Запомнилось, как у него было все четко — он знал каждый нюанс мероприятия, кто где должен находиться, был полностью погружен в свое дело. Я еще поинтересовался, как его представить, как руководителя ДФЛ? Он строго глянул и поправил: «Президент». Потом улыбнулся. Мы как-то сразу нашли общий язык. Он меня постоянно поддерживал, хвалил, звал вести различные мероприятия, возмущался, что меня не ставят комментировать большие матчи. Всегда, даже когда он болел, когда становилось хуже, было ощущение, что он рядом, приглядывает.

Конечно, общей темой для разговора был Алтай и Барнаул. Прожив без малого 40 лет в Москве, Виктор Горлов никогда не терял связь со своей родиной. Всегда был в курсе дел, футбольных и не только, приезжал на турниры и просто так — встретиться с друзьями, передать футболки и инвентарь для школьников и детдомовцев, поддержать им же учрежденный Кубок журналистов по футболу, посвященный памяти коллег.

— Виктор Николаевич очень помог нам в становлении спортшколы, — рассказывает директор ДЮСШ «Темп» Олег Киушкин. — Во-первых, он всегда поддерживал наши идеи, методы работы. Во-вторых, стал загружать манеж турнирами. Он не разделял школу и манеж, для него это была единая система. И он стал доверять нам проведение своих турниров, попутно везде отмечая нашу работу, ставя «Темп» в пример другим. Познакомились мы давно на турнирах ДФЛ. Впервые мои воспитанники сыграли там в 2001 году, а в 2011 году наша команда стала победителем российского финала, и с тех пор мы общались с Виктором Николаевичем близко и часто. Многие вещи, касающиеся организации турниров, я делал по его советам, так как у него в этих вопросах был громадный опыт. Для меня его уход — личная потеря.

Виктор Николаевич очень хотел прилететь в Барнаул на Кубок журналистов и в этом году. Но болезнь, с которой Виктор Николаевич боролся несколько лет, уже стремительно брала верх. Ему было 68 лет.