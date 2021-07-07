Рейды на остановках – скорее профилактика, чем повод наказать за отсутствие маски

В Барнауле продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проводятся они с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Одна из таких проверок прошла на днях на остановке «Улица Пушкина», расположенной на пл. Спартака.

Соблюдение масочного режима контролируется на всех маршрутах городского транспорта.

Фото: Андрей Чурилов

Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в городе возобновлены проверки по соблюдению масочного режима. И особенно в общественном транспорте. Очередной совместный рейд с участием полицейских, представителей краевого Роспотребнадзора и работников городского комитета по транспорту и связи показал – горожане стали более ответственны, и случаи отсутствия масок у пассажиров единичные.

– Подобные проверки мы осуществляем систематически, но без четкого графика – чтобы сохранить эффект внезапности и сформировать объективную картину соблюдения масочного режима в общественном транспорте, – рассказал заместитель председателя городского комитета по транспорту и связи Валерий Ведяшкин. – Проверяем автобусы как городских, так и коммерческих маршрутов. Повод для остановки – отсутствие маски у водителя или у пассажиров. Благодаря регулярным рейдам ситуация с масками заметно изменилась к лучшему.

20 автобусов, обслуживающих регулярные маршруты по пр. Красноармейскому, было проверено в ходе рейда.

Примерно за час работы инспекторов ГИБДД (а только они имеют право останавливать транспортное средство и составлять протокол по соответствующей статье КоАП РФ за невыполнение правил во время режима повышенной готовности), лишь в одном автобусе маршрута № 60 была выявлена девушка, у которой с собой не оказалось маски. Причем, как призналась она сама, к «злостным безмасочникам» она не относится, просто нечаянно оставила средство защиты в другой сумке. Однако сотрудник ГИБДД, как и положено, составил протокол, в котором девушка объяснила причины отсутствия при себе маски. После этого, как пояснил автоинспектор, документ будет направлен в суд.

– Наши рейды направлены, скорее, на профилактику, чем на выявление и наказание «безмасочников», – комментирует Валерий Иванович. – Ведь соблюдение масочного режима препятствует распространению опасной инфекции, защищает людей от заражения во время роста пандемии. Как видите, пассажиры, что находились в автобусе без средства защиты, при виде участников рейда тут же вынимают из своих сумок и карманов. Постепенно они приучатся к тому, что ношение маски в общественных местах – это норма.

Фото: Андрей Чурилов

Кстати, подобные рейды проходят не только на остановках, но и на конечных пунктах городских маршрутов. Там проводят осмотр общественного транспорта на наличие дезинфицирующих средств, а также проверяют, насколько тщательно проводится процедура обеззараживания салона.

Краевой Роспотребнадзор напоминает, что за невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрены штрафы: на граждан – от 15 до 40 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 до 150 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.