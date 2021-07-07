Треть барнаульцев привились от COVID-19

В Барнауле привились уже больше 112 тысяч человек или 31,4% от необходимого. Прививочная кампания в городе продолжается.

Вчера, 6 июля 2021 года, в Барнауле прошло заседание городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нём было принято решение об усилении рейдов по соблюдению ковидных ограничений и масочного режима.

По данным пресс-службы городской администрации, число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю в краевой столице увеличилось на 545 человек. 30% заболевших — это люди от 30 до 40 лет, 24% — от 50 до 64 лет, 19% заболевших в возрасте 65+.

Известно, что управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю разрабатывает документ об обязательной вакцинации некоторых профессиональных групп, наиболее тесно связанных со сферой обслуживания населения.

По словам начальника УМВД России по Барнаулу Александра Майдорова, масочный режим и другие ограничения, предписанные указом губернатора края, жителями города и организациями потребительского рынка соблюдаются не в полной мере. Ежедневно сотрудники полиции составляют до 50 протоколов о нарушениях.

Напомним, что 5 июля 2021 года в указ по предупреждению распространения COVID-19 внесли изменения.

Теперь в регионе запрещены массовые, зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки, в том числе в ночных клубах.

В театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, спортивных объектах, цирках, открытых бассейнах может быть не более 50% посетителей.

Пляжам, имеющим необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, работать разрешается.