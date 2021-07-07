У студенческих отрядов Барнаула начались трудовые будни

Неделя стала стартовой для Зональной городской студенческой стройки «Барнаул-2021». Бойцов распределили по объектам, они проходят обучение. В течение третьего трудового семестра им предстоит участвовать в строительстве дорог, домов, благоустройстве территорий, а также быть задействованными на производствах.

Фото: Андрей Чурилов

Ребят из студенческого строительного отряда АлтГПУ «Вулкан» распределили на несколько групп, которые уже в полной мере приступили к работе. Девушки занимаются озеленением территорий – высаживают цветы, ухаживают за клумбами, очищают от мусора. Парней же определили на дорожные работы. Так, например, бригада из трех человек ремонтирует участок по улице Кулагина в сторону понтонного моста.

Погода на этой неделе выдалась жаркой, но палящее солнце, постоянная пыль и физические нагрузки не пугают бойцов. На данном объекте они занимаются земельными работами, укладывают и укатывают асфальт, устанавливают поребрики и бордюры, а также формируют тротуар.

– Сложности бывают в основном в первые несколько дней, – говорит командир «Вулкана» Николай Шмидт. – Вначале нужно адаптироваться, найти общий язык с бригадиром и другими рабочими. Все они уже опытные, не один километр дорог благоустроили. И когда они смотрят, как мы работаем, то зачастую говорят: ребята, это не так делается. Рабочие учат нас прямо на месте, все объясняют на практике, а не только на словах. Я второй год сотрудничаю с этим же работодателем, организация и условия отличные. Недавно проезжал участок, тоже на улице Кулагина, которым занимался во время прошлого трудового семестра. Смотрю и думаю: как же красиво и здорово получилось! Да и в целом благодаря таким работам очень много воспоминаний связано с городом – тут мы как-то траву косили, а тут был наш маленький лагерь. Тогда мы в основном трудились во дворах.

10 студенческих отрядов работают на восьми объектах города.

Уже привычны и знакомы дорожные работы для бойца Дмитрия Александрова – в прошлом году он ездил в Якутию на третий трудовой семестр укладывать тротуарную плитку. А вот Александр Мещеряков – новенький в отряде и впервые столкнулся с такого рода занятием.

– Я считаю, что это очень полезное дело для общества. Мы вносим достаточно большой вклад в развитие города. Видишь результат своей работы, который останется на долгие годы. Я целенаправленно шел в стройотряд, потому что можно оценить свой прогресс, он материален.

Фото: Андрей Чурилов

Ребята еще не знают, куда их отправят после того, как они закончат ремонтировать участок на улице Кулагина. А вот студенческий отряд «Алмаз» Бийского технического института (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова на все лето направлен работать на Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2. Раньше они выезжали в Змеиногорский район на сбор ягоды, а сейчас ребятам нужно будет пройти кардинальную переподготовку.

– Любое задание, которое нам поручают, не важно, простое оно или сложное, нужно выполнять. Уверен, что мы справимся и здесь, – делится своими планами командир отряда Егор Перлов. – Мы будем заниматься формовочными и малярными работами, производством арматуры и других изделий. Благодаря нашему вкладу уменьшится нагрузка на тех, кто там работает постоянно, быстрее будут выполняться заказы. Следовательно, вырастут темпы строительства объектов, так как материалов будет в достаточном объеме.

Сейчас бойцов отряда «Алмаз» уже познакомили с производством, рассказали им о технике безопасности. В течение этой недели они пройдут обучение, работать им предстоит в вечерние часы. В распоряжение завода поступило девять человек, есть среди них и девушки, которые будут заниматься покраской.

Третий трудовой семестр представляет собой не только работы на объектах, но и различные творческие задания. К некоторым из них бойцы уже вовсю готовятся. Например, скоро пройдет смотр лагерей, во время которого ребята должны будут познакомить судей со своим бытом каким-либо креативным способом. Также уже на носу спартакиада. Как же они это все совмещают? Говорят, что достаточно войти в колею, привыкнуть к ритму, и тогда все получается как надо. Тем более друзья всегда рядом – в труде и отдыхе.