В Алтайском крае представили нового прокурора

На эту должность, согласно Указу Президента Российской Федерации от 1 июля 2021 года, назначили Антона Германа, старшего советника юстиции. Известно, что он в 2000 году окончил Омскую академию МВД России, работал в органах прокуратуры Омской и Сахалинской областей, Приморского края. За безупречную службу получил ряд наград и поощрений, информирует пресс-служба губернатора.

Фото: Антон Федотов

Нового прокурора Алтайского края представил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин сегодня, 7 июля 2021 года. Собрание, в котором приняли участие губернатор Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, руководители правоохранительных структур региона, состоялось в прокуратуре Алтайского края.

Дмитрий Демешин обозначил перед новым прокурором Алтайского края ряд первостепенных задач, в их числе использование мер прокурорского реагирования для защиты трудовых прав граждан, внимательное изучение вопросов банкротства предприятий, а также восстановление прав участников долевого строительства. Дмитрий Демешин обратил внимание на высокое количество ДТП со смертельным исходом в Алтайском крае, что нередко обусловлено нахождением водителей в состоянии алкогольного опьянения. Подчеркивалось, что необходимо добиваться снижения общего уровня преступности, активизировать борьбу с преступлениями, которые совершаются с использованием современных технологий.







Фото: Антон Федотов

С назначением на должность Антона Германа поздравил губернатор Виктор Томенко, который пожелал новому прокурору успехов и подчеркнул, что правительство Алтайского края готово к сотрудничеству.