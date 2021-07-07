В этом году отмечается 100 лет со дня рождения Николая Мотовилова

Он писал стихи, профессионально играл на фортепиано, его знали и как композитора, но прежде всего он был художником, полотна которого не оставляют равнодушными и сегодня. Манере живописца Николая Мотовилова присущи звучность цвета, фактурность, композиционная и колористическая выразительность, образная эмоциональность.

Николай Мотовилов. Луга реки Бии, 1947 г.

Николай Мотовилов (1921–2002 гг.) – член Союза художников СССР. Автор пейзажей и сюжетно-тематических композиций. Фронтовик, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Произведения живописца хранятся в Государственных художественных музеях Алтайского края и Новосибирска, Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки, в частных коллекциях европейских и сибирских городов.

В Барнаул этот плечистый военный моряк прибыл в 1948 году и сразу оказался в эпицентре культурной жизни. Заниматься только творчеством было не принято, и Николай Никанорович с отдачей трудился в товариществе «Художник», между делом создавая полотна и для души. Он отражал жизнь, основываясь на своем личном опыте, переживаниях и впечатлениях, а всего этого у Мотовилова за спиной было уже немало.

Широта интересов

Он родился 15 мая 1921 года в Бийске, в семье мастерового. Одаренный мальчик посещал изостудию, которой руководил замечательный рисовальщик Евгений Киселёв. После восьмого класса поступил в Омское художественное училище им. Врубеля. Работал учителем рисования в Смоленской школе, художником в артели в селе Алтайском.

Великая Отечественная война застала двадцатилетнего Николая матросом торпедного катера на Тихоокеанском флоте. Возможно, кому-то кажется, что Дальний Восток был глубоким тылом, но это не так. Япония постоянно провоцировала инциденты, но Тихоокеанскому флоту удалось предотвратить большие военные действия. А осенью 1945-го Мотовилов стал участником войны с милитаристской Японией. Но даже в те огненные годы он оставался художником, писал картины, участвовал в выставках.

Николай Мотовилов.

В победном сорок пятом в Москве состоялась Всесоюзная флотская художественная выставка, наряду с другими героями-фронтовиками в ней участвовал и Николай Никанорович. В том же году Мотовилова приняли в Союз художников СССР.

В мирное время мастер много раз обращался к военной теме, его кисти принадлежат полотна «Зою Космодемьянскую ведут на казнь», «Окопные думы» и другие.

Вернувшись к мирному труду, Мотовилов проявил широту творческих интересов, рисовал декорации для спектаклей в Алтайском краевом и Бийском городском драматических театрах, сотрудничал с «Алтайской правдой», организовывал и сам участвовал в художественных выставках различных форматов – от региональных до Всесоюзных. Его избирали председателем правления Алтайской организации Союза художников. Страна восстанавливалась из руин, осваивала залежные земли, возводила промышленные гиганты, строила дороги… И алтайские художники не отсиживались в мастерской, были в гуще событий, отражая их в реальных образах.

Переехав в Новосибирск, Николай Никанорович оставался на передовой культурного фронта, был членом архитектурно-художественного совета при Новосибирском горисполкоме. И всегда поддерживал связи с алтайскими коллегами, участвовал в их проектах. В 1968 году в Бийске открыли Мемориальный комплекс воинам-бийчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Авторы мемориала – художник Мотовилов и скульптор Гребенников барельефом четырехметрового солдата показали всю скорбь по погибшим и непобедимость советского воина.

В 1985 году Николай Никанорович вернулся в Бийск, где работал главным художником. Именно ему принадлежит инициатива создания в городе филиала Художественного фонда Союза художников СССР и выставочного зала при Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки.

С душою лирика

Искусствовед Людмила Лихацкая познакомилась с Мотовиловым в те дни, когда отмечался его 70-летний юбилей. Этот интеллигентный человек произвел на нее сильное впечатление.

– В его мастерской были монументальные большие полотна, и сам Николай Никанорович выглядел большим, надежным, и в то же время чувствовалась его доброжелательность, не зря говорили о его человеколюбии, умении деликатно поддержать коллег. Он искренне радовался успехам других, – вспоминает Людмила Николаевна.

Николай Мотовилов. Маслянино. Последний снег, 1954 г.

В своем творчестве Николай Никанорович обращался к разным живописным жанрам. В портретном – создавал образы эпохи через личность конкретного человека. В жанре картины раскрывал историю страны – «Семён Дежнев», «На грани веков. Социал-демократы в Сибири» и др. Предпочтение же отдавал пейзажу. В его творческом наследии – пейзажи природы Алтая, Крайнего Севера, Тувы, Крыма… В том, что в пейзажах он не только реалист, но и романтик, убеждаешься глядя на полотна «Луга реки Бии», «Осень над рекой Бией», «Тайга» и другие. С фотографической точностью передана суровая красота Горного Алтая – «Актру», «Алтай. Будни геологов» и т. д.

Людмила Лихацкая вспоминает, что в 1991 г. на персональной юбилейной выставке мастера вместо традиционной ретроспекции были представлены работы, написанные накануне: незадолго до юбилея художника в мастерской случился пожар, и 120 выставочных работ были безвозвратно утрачены. Но выставка состоялась и вызвала живой интерес. Необычным был и юбилейный вечер, который проходил в стенах музыкального училища. Николай Никанорович музицировал на фортепьяно, исполняя свои произведения.