В ГМИЛИКА передали более 60 экспонатов из архивов семьи Рериха

Фонд Николая Рериха, хранящийся в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, пополнился новыми материалами. Речь идет о части личного архива, переданного в дар музею Людмилой Андросовой – ученым, альпинистом, близким другом Святослава Рериха.

Святослав Рерих и Людмила Андросова.

Фото из архива ГМИЛИКА

Мемориальный центр

То, что ГМИЛИКА является одним из хранилищ наследия Николая Рериха, – не случайно. Дело в том, что в 1920-х годах Николай Константинович посещал здание музея во время своего приезда в Барнаул в рамках Центрально-Азиатской экспедиции. Об этом свидетельствует мемориальная табличка на здании ГМИЛИКА, а также отдельный эксподиционный зал, посвященный Николаю Рериху и его семье, где представлены рисунки старшего и младшего Рерихов, бюст Николая Константиновича, сделанный при его жизни. Здесь можно увидеть вещи, принадлежащие семье, – фотографии, статьи, письма, фрагменты дневниковых записей, лекции, почтовые открытки, прижизненные печатные издания произведений и многое другое. Кроме того, именно ГМИЛИКА стала местом хранения подлинного Знамени мира, созданного в 1920-х годах по эскизу Николая Константиновича. Этот стяг был передан на Алтай из Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (США) друзьями и соратниками художника и привезено в Сибирь вице-президентом музея Кэтрин Кэмпбелл в 1979 году.

– С каждым годом увеличивается число поводов, по которым мы вспоминаем семью Рерихов, – отметил директор ГМИЛИКА Игорь Коротков. – В 2019 году здесь проходила презентация книги Михаила Шишина «Рерих: открытие Алтая», вышедшей в серии «Алтай. Судьба. Эпоха», а недавно в Барнауле побывал историк, заведующий отделом «Наследие Рерихов» Государственного музея Востока Владимир Росов – автор книги «Георгий Гребенщиков «Сын Белухи» об известном сибирском писателе, близком друге и соратнике Николая Рериха. Более того, 2024 году Алтай готовится отметить 150-летие со дня рождения Николая Константиновича. По этому поводу в регионе был создан оргкомитет, который возглавил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. И вот теперь еще одно событие – пополнение музейных фондов уникальными экспонатами.

Речь идет о первых изданиях серии книг «Живой Этики», изданных в Париже и Риге в 1920-30-х годах, о книгах издательства «Алатас», созданного Николаем Рерихом и Георгием Гребенщиковым, а также издательства Corona Mundi, основанного Музеем Рериха в Нью-Йорке. Кроме того, здесь представлены автографы, редкие репродукционные открытки, прижизненные печатные издания произведений Николая и Елены Рерих, литература о них.

Высокое звание

Все это предоставлено музею Людмилой Андросовой – ученого (в 1968-1985 годах она была секретарем президиума Сибирского отделения Академии наук СССР), известной альпинисткой, которая много раз бывала на Алтае в составе различных экспедиций. В 1974 году она познакомилась с сыном Николая и Елены Рерих – Святославом Николаевичем и долго поддерживала с ним дружеские отношения. Кроме того, именно она стояла у истоков Рериховских чтений, которые были поддержаны сибирскими учеными в 1976 году. Людмила Александровна совершила немало восхождений на вершины Алтая, которые названы в честь членов семьи Рерихов. В настоящее время она живет в Канаде, но связи с Алтаем никогда не прерывала.

– Все самое дорогое, самое важное в моей жизни связано с новосибирским Академгородком и Алтаем, – поделилась она в своем аудиообращении. – Мое сердце отдано Алтаю, здесь сияют вершины, названные в честь членов семьи Николая Рериха, здесь живут мои друзья. Здесь даже воздух кажется сокровенным. Поэтому неслучайно часть своего архива я передаю именно в алтайский музей.

Книги из личной коллекции семьи Рерих. Фото: Наталья Катренко

Как выяснилось, прежде эта коллекция бережно хранилась в «Рериховском обществе Анжеро-Судженска» (Кемеровская область). Людмила Андросова посчитала, что логичнее передать ее в ГМИЛИКА, с которым общество тесно сотрудничает. Подобный жест дарения считается в музейной практике беспрецедентным. Но только так уникальные экспонаты смогут быть расшифрованы, изучены и пущены в научный оборот. Планируется, что уже к осени они будут описаны сотрудниками музея.

– Кто такие рериховцы? Это люди, наделенные чувством красоты, нравственной чистоты, соответствующие высокому духу, – считает один из барнаульских почитателей духовного и творческого наследия семьи Рерихов Сергей Васильев, причастный к процессу передачи ценных экспонатов. – Людмила Александровна и есть такой человек, который, кстати, к столь высокому разряду себя никогда не причисляла.