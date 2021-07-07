Виталий Снесарь рассказал, как в Алтайском крае реализуется цифровая трансформация

По словам заместителя председателя правительства региона, реализация любого проекта зависит от уровня компетенции участвующих в нём сотрудников.

Цифровой трансформации в Алтайском крае уделяется большое значение. Качество мероприятий по этим направлениям зависит от уровня компетенции государственных и муниципальных служащих.

Виталий Снесарь в рамках онлайн-конференции сообщил, что Минцифры России, его руководитель, курирующий вице-премьер задачу подготовки и повышений квалификации, получения базового набора личностных и профессиональных компетенций для сотрудников, которые будут заниматься в конкретной территории по каждому из направлений конкретного органа власти, поставили главной. Он заявил, что этот процесс очень сложный.

Заместитель председателя правительства Алтайского края сказал, что основным партнёром Минцифры России в этом направлении является Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Большое количество сотрудников проходят обучение в этом вузе.

Служащие обучаются на специальных цифровых платформах, которые включены в циклы образовательных программ. На данный момент 60-часовую образовательную программу без отрыва от производства одновременно проходят более 50 человек. В дальнейшем будут формироваться новые потоки.