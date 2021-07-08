Барнаульцам на 12 часов отключат горячую воду

Отключение необходимо для установки заглушек на участке тепловой сети диаметром 500 мм.

Заглушку будут устанавливать в Барнауле в районе здания на проспекте Калинина, 20. В дальнейшем тут пройдёт замена тепловой сети, передаёт СГК.

В связи с этим 8 июля 2021 года с 9:00 до 21:00 жителям пяти многоквартирных домов и 13 домов частного сектора на улицах Линейной, Цеховой и Коллективной отключат горячую воду.

Данные работы являются одним из этапов подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2021–2022 годов.