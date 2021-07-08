Барнаульские студенты пройдут практику в краевом министерстве

Как сообщили краевые власти, между Алтайским филиалом Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Министерством экономического развития Алтайского края подписано два документа: соглашение о сотрудничестве в области образования и науки, которое позволит совместно готовить молодые квалифицированные кадры для госуправления и реального сектора региональной экономики, а также договор о практической организации практики студентов президентской академии.

Анатолий Нагорнов

Фото: Андрей Кравцов

— В министерстве созданы все условия для прохождения студентами практики и выполнения работ, связанных с их будущей профессией, в соответствии с программой практики, в том числе и преддипломной. Направления деятельности министерства позволят эффективно сформировать и закрепить компетенции, необходимые для успешной карьеры государственного служащего, — рассказала специалист Центра карьеры Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Назарова.

— Для будущих специалистов практика — это своего рода первое вхождение в профессию, попытка понять, насколько им нравится заниматься выбранным делом. От того, как она пройдёт, будет зависеть решение молодого специалиста, оставаться в системе госуправления или посвятить себя чему-то другому. В любом случае навыки, полученные за время прохождения практики, пригодятся выпускникам вуза в их дальнейшей профессиональной деятельности, — отметил временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов.

Напомним, что ранее Центр дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС и Минэкономразвития края подписали соглашение о взаимодействии, которое направлено на разработку и реализацию совместной дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для студентов Алтайского филиала РАНХиГС.