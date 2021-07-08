До миллиона рублей: рассказываем о гигантских штрафах, которые грозят водителям

Начиная с 1 июля для водителей в силу вступил ряд изменений в законодательстве, которые необходимо учитывать. Обновленные правила в случае их нарушений могут существенно ударить по бюджету.

Фото: canva.com

Введённый в 2013 году штраф в размере 30 тысяч рублей за пьяное вождение многие до сих пор считают максимальным материальным наказанием за нарушение ПДД. Такую сумму действительно придётся заплатить нерадивому водителю, но только в первый раз. На самом деле потребление алкоголя перед тем, как сесть за руль, может превратиться в баснословное взыскание. Существуют в российском законодательстве и другие ограничения, за нарушение которых можно попасть даже на миллионный штраф.

До 500 тысяч рублей за пьяное вождение

Выпил, сел за руль, отказался от медицинского освидетельствования или доверил управление автомобилем нетрезвому приятелю — штраф 30 тысяч рублей. Более того, придётся забыть о водительском месте на два года. Но если и эти меры не пугают некоторых излишне самонадеянных личностей, то законодательные нововведения этого года предусматривают внушительные штрафы.

Так, вступившая в силу с 1 июля 2021 года новая редакция статьи 264 УК грозит штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей для тех, кто ранее попадался на пьяном вождении. Пьяные водители, ранее осуждённые за ДТП с человеческими жертвами, заплатят штраф до 500 тысяч рублей.

Фото: avtosreda.ru

До 500 тысяч рублей для лжеинвалидов

Статья 12.4 КоАП беспощадна к юридическим лицам, неправомерно установившим на автомобили мигалки и сирены. Это относится и к знаку «Инвалид».

Так, если ушлый частник решит использовать этот знак, например для парковки на специальных местах или в других корыстных целях, это обойдётся ему в 5 тысяч рублей. Юридическим лицам — в 500 тысяч рублей.

Кстати, напомним, что табличка «Инвалид» с 1 января 2021 года фактически перестала действовать, так как переведена в электронную форму.

До 500 тысяч рублей за негабаритный груз

За негабаритный груз, например стальную балку на не предусмотренной для перевозки такого рода грузов легковушке, частному лицу придётся заплатить штраф в 10 тысяч рублей. Если это правило нарушит юридическое лицо, то за превышение габаритов на 50 см от разрешённого Правилами дорожного движения его оштрафуют уже на 500 тысяч рублей.

Здесь в зоне риска оказываются компании, предоставляющие машины в аренду. Но не стоит надеяться, что хитрость с использованием чужого автомобиля избавит от ненужных трат. Организация, владеющая автомобилем, штраф, скорее всего, оплатит, но обязательно оформит претензию водителю с требованием возместить крупные расходы.

Кстати, собственник автомобиля попадёт на 500 тысяч рублей и в том случае, если превышение было зафиксировано на автоматическую камеру.

До 500 тысяч рублей за въезд на автомобиле на особо охраняемые территории

Далеко не многие знают о статье 8.39 КоАП РФ. Однако на неё стоит обратить внимание.

Желание выбраться из знойного города в тихий уголок может привести в коварное место, отнесённое законом к особо охраняемой территории.

К таким территориям относятся государственные природные заповедники, национальные, природные парки, памятники природы, а также дендрологические парки и ботанические сады. Незаконная поездка туда частному лицу будет стоить взысканием в размере до 5 тысяч рублей, юридическому — до 500 тысяч.

Юристы рекомендуют проверять статус территории перед поездкой на природу. Такая информация является открытой и содержится в кадастровой карте.

Фото: www.pkokprf.ru

До 1 миллиона рублей для самовольных рекламщиков

Штраф в миллион рублей — не шутка. При этом нарушение, за которое он предусмотрен, казалось бы, не стоит столь грозной расплаты.

Статья 14.38 КоАП РФ предусматривает огромные штрафы за нанесение рекламных надписей и размещение различных рекламных конструкций на транспортное средство. Это относится, например, к электронному табло на крыше авто с бегущей рекламной строкой. Такие яркие приспособления могут создавать угрозу безопасности дорожного движения. Частные лица отделаются наказанием максимум в 5 тысяч рублей, а вот для организаций размер штрафа может дойти до отметки в 1 миллион рублей.

Кстати, барнаульцы не раз слышали громкую рекламу, доносящуюся из проезжающих автомобилей. Так вот, вышеуказанные меры предусмотрены и за нарушение правил распространения звуковой рекламы.

Безусловно, штрафы за указанные нарушения гораздо ниже, если они совершены частным лицом. Теоретически в судебном порядке можно добиться отмены постановления о взыскании. Но для этого потребуется время, деньги на консультации с автоюристами и крепкая нервная система. Однако существует действенный способ, позволяющий избежать лишних трат, — не нарушать существующие правила.