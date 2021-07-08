Институт садоводства имени М.А. Лисавенко с 7 июля приглашает на сбор смородины

Сезон сбора ягоды, урожай которой в этом году велик как никогда, продлится три недели.

Фото: pixabay.com

На ягодных полях Института садоводства Сибири имени Лисавенко поспела смородина. Все желающие могут собрать ягоды чёрной, красной и белой смородины для собственного стола.

Фото: pixabay.com

Добраться до делянок с ягодными кустами можно на автобусах № 118; 119 до конечной остановки (Конюхи, сад-во «Cтепной II»). Также до ягодных полей можно добраться служебным транспортом с 7:00 до 12:00 — «Газели» привозят и отвозят сборщиков. Если поедете личным транспортом, то маршрут по Змеиногорскому тракту до 26-го км, у озера поворот направо и ехать 1,5 км до здания бригады. Цена реализации ягоды смородины для населения самосбором — 200 руб. за 1 кг.

Смородина — настоящая звезда июльского меня. Из смородины можно приготовить не только варенье, смородину добавляют в самые разные блюда. Её можно добавить в салат из молодой свёклы, из смородины готовят соус к запечённым куриным грудкам или рыбе, ею можно нафаршировать рыбу. Смородина отлично подходит для приготовления киселя, чая, морсов и компотов. Кроме того, со смородиной готовят отличные коктейли, как с алкоголем, так и без него. Заморозьте ягоду, сделайте любимое народом варенье-«пятиминутку», и ягода будет радовать вас до следующего урожая!