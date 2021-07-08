Краевые власти подводят итоги конкурса местных инициатив

По сообщению Министерства финансов Алтайского края, после подведения итогов конкурсного отбора по проекту поддержки местных инициатив в 2021 году в регионе осуществляются или будут реализованы 400 инициативных проектов общей стоимостью более 400 млн рублей, из них средства краевого бюджета — около 300 млн рублей.

Фото: canva.com

Краевые деньги выделяются в виде субсидий на софинансирование реализации инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры в городах и районах края. На текущий момент уже завершено 19 проектов.

Между тем краевой Минфин сообщает, что 6 июля краевым ведомством принято решение о дополнительном распределении средств между бюджетами муниципалитетов края. Так, Смоленский район отказался от дальнейшего участия в проекте — ремонте Дома культуры в селе Точильное. В результате было принято решение дополнительно включить в число победителей конкурсного отбора проект, набравший максимальное количество баллов после проходного значения — «Благоустройство кладбища» в селе Мартыново Ельцовского района.