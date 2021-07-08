Мужчина незаконно вырубил 96 ив в алтайском лесничестве

Своими действиями он нанёс ущерб Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края на сумму более 620 тысяч рублей.

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Незаконной вырубкой 46-летний житель Шипуновского района занимался в 2020 году. Он не имел разрешения компетентных органов на вырубку лесных насаждений и без оформления договоров купли-продажи со знакомым, который не знал, что действует незаконно, срубил 96 ив на территории Белоглазовского участкового лесничества.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователь наложил арест на автомобиль обвиняемого, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.