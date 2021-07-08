Мужчина зарезал свою сожительницу в Алтайском крае

За это он получил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Убийство произошло в январе 2021 года в одном из сел Рубцовского района. 51-летний мужчина был пьян и нанёс своей сожительнице в область жизненно важных органов множественные ножевые ранения. Женщина скончалась на месте происшествия. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения гражданских супругов.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.