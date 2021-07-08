На Алтае изобрели сыр, повышающий выносливость

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий (ФГБНУ «ФАНЦА»), в состав которого входят НИИ пантового оленеводства и НИИ сыроделия, в июне этого года получил патент на новую технологию производства мягкого сыра.

Фото: canva.com

Как заявляют алтайские сыроделы, запатентованный способ даёт возможность расширить ассортимент мягких сыров, обладающих высокой биологической пищевой ценностью за счёт использования в качестве наполнителя гидролизата из пантов. Проведённые фармакологические исследования показали, что панты обладают целым набором крайне полезных свойств и характеристик. К примеру, иммуномодулирующим, тонизирующим, антиоксидантным, противовоспалительным и противоостеопорозным действием.

Авторы изобретения опытным путём доказали, что употребление изготовленных по такой технологии «пантовых» сыров оказывает тонизирующее действие, а также повышает выносливость к физическим нагрузкам. Кроме того, такой сыр содержит коллаген, эластин, что положительно влияет на кожу, волосы и ногти.