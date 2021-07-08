На Алтае изобрели сыр, повышающий выносливость

Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий (ФГБНУ «ФАНЦА»), в состав которого входят НИИ пантового оленеводства и НИИ сыроделия, в июне этого года получил патент на новую технологию производства мягкого сыра.
Как заявляют алтайские сыроделы, запатентованный способ даёт возможность расширить ассортимент мягких сыров, обладающих высокой биологической пищевой ценностью за счёт использования в качестве наполнителя гидролизата из пантов. Проведённые фармакологические исследования показали, что панты обладают целым набором крайне полезных свойств и характеристик. К примеру, иммуномодулирующим, тонизирующим, антиоксидантным, противовоспалительным и противоостеопорозным действием.
Авторы изобретения опытным путём доказали, что употребление изготовленных по такой технологии «пантовых» сыров оказывает тонизирующее действие, а также повышает выносливость к физическим нагрузкам. Кроме того, такой сыр содержит коллаген, эластин, что положительно влияет на кожу, волосы и ногти.