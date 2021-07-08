Обещанную президентом выплату на детей школьного возраста начнут перечислять с середины августа

На выплату из бюджета страны будет выделено 204 млрд рублей.

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Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начнётся с 16 августа, сообщают ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Приём заявлений на выплату стартует 15 июля. Деньги получат семьи с детьми 6–18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью и продолжающими обучение в школе. Средства начнут выплачивать за две недели до начала учебного года. Выплата на школьников охватит свыше 20 миллионов детей. Всего на неё выделят 204 миллиарда рублей. Президент России озвучил новые меры поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию.

Напомним, в 2020 году родителям уже оказывали господдержку в период первой волны коронавируса. Дважды единовременную выплату в 10 тысяч рублей получили родители детей в возрасте с 3 до 16 лет. Правда, тогда выплата коснулась детей, рождённых в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.