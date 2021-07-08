Работы по расширению Чуйского тракта выполнили на 60%

Расширять трассу ещё продолжают на границе Тальменского и Первомайского районов (173–183 километры).



Фото: правительство Алтайского края

Известно, что на сегодняшний день работы по расширению Чуйского тракта в Алтайском крае выполнили почти на 60%.

Согласно проекту дорогу расширят до четырёх полос. Встречные потоки разделяют металлическим барьерным ограждением. Сейчас около станции Озёрки возводят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит безопасный доступ к близлежащим населённым пунктам. Уже построен 80-метровый путепровод, на нём идёт устройство выравнивающих слоёв бетона. На подходах укладывают нижний слой асфальта.

На основной дороге практически полностью выполнили работы на первых четырёх километрах участка по направлению из Барнаула в сторону Новосибирска. Устроены все конструктивные слои, верхний выполнен из щебёночно-мастичного асфальта. Специалисты провели новое электроосвещение, смонтировали барьерное ограждение, сейчас занимаются системой водоотвода — устанавливают лотки и водосборные колодцы. Затем специалисты нанесут разметку и закончат обустройство.

Тем временем завершается строительство подземного пешеходного перехода возле села Озёрки: осталось сделать лестничные сходы и подвести к сооружению пешеходные дорожки. Идёт строительство второй полосы дороги протяженностью ещё 3,5 километра. Дорожники выполняют устройство земляного полотна и водопропускных труб, параллельно монтируют освещение и барьерное ограждение. Ввод объекта в эксплуатацию по контракту запланирован на ноябрь 2022 года, информирует правительство Алтайского края.