В Барнауле откроют аллею победителей Шукшинского кинофестиваля

Открытие состоится накануне дня рождения Василия Шукшина на территории усадьбы Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая.



Фото: Министерство культуры Алтайского края

Аллея звезд — «Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля» — представляет собой композицию из небольших каменных плит, на которые нанесена гравировка с указанием имён режиссёров и названий фильмов, ставших победителями Шукшинского кинофестиваля с момента его учреждения в 1999 г. по 2020 г. По информации Министерства культуры региона, эта акция даст начало новой культурной традиции ежегодно устанавливать памятный знак в честь победителя очередного фестиваля. Проект реализовали на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере культуры.

До конца 2021 года на усадьбе музея также установят арт-объект с художественной мозаикой на шукшинскую тему, выполненный мастерами Колыванского камнерезного завода им. И. И. Ползунова.