Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём любви, семьи и верности

Глава города поздравил местных жителей с одним из самых светлых и добрых праздников.

По его словам, семья — основа общества, источник любви, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне.

«В окружении своих родных мы особенно чувствуем, как важны для нас простые человеческие радости, понимание и поддержка», — добавил Вячеслав Франк.

Он также заявил, что российские органы власти всеми усилиями поддерживают институт семьи и уделяют особое внимание охране материнства и детства. Мэр отметил, что в Барнауле каждый год открывают новые детские сады и школы, благоустраивают общественные территории, развивают сети дополнительного образования детей, реализуют социальные программы.

«Доброй традицией стало ежегодное вручение медалей «За любовь и верность». В этом году этой наградой отмечены пять барнаульских семей», — сказал глава города.

Вячеслав Франк пожелал землякам крепкого здоровья, счастья и благополучия.