Житель Алтайского края ударил сына топором по голове, но не убил

Теперь 66-летнему мужчине грозит наказание по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Инцидент произошёл вечером в феврале 2021 года в одном из сёл Михайловского района. Отец и сын поругались, и обвиняемый из-за длительных конфликтных отношений ударил сына топором по голове. 34-летний парень не погиб, так как ему оказали квалифицированную помощь сотрудники медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в содеянном, утверждая, что умысла на убийство сына у него не было. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.