Жители Барнаула обсуждают изменения в Генплан города

Вчера, 7 июля 2021 года, в Берёзовке прошла очередная встреча по обсуждению изменений в Генплан города.

Фото: администрация Барнаула

В ходе встречи местные жители познакомились с новым порядком пользования и распоряжения земельными участками, находящимися в частной собственности. Получили разъяснения порядка разделения территориальных зон застройки, получения разрешения на строительство и реконструкцию объектов.

Жителей Берёзовки также интересовали вопросы по поводу асфальтирования дорог и очистки их от снега зимой, освещения, перспективы газификации поселка, строительства клуба.

В пресс-службе мэрии сообщили, что проводить встречи с жителями в районах Барнаула поручил глава города Вячеслав Франк для информирования граждан о нововведениях в Генплан, действующая редакция которого была утверждена решением БГД в августе 2019 года.

Отметим, что сейчас идёт первый этап общественных обсуждений изменений в Генеральный план города. Экспозиции с документацией размещены в комитете по строительству, архитектуре и развитию города, в помещениях районных администраций и во всех 26 населённых пунктах, входящих в состав городского округа. Ознакомиться с ними можно до 22 июля.

Также до 22 июля принимаются предложения и замечания по проекту, их можно подавать тремя способами: