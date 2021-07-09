На батут без страха: в Алтайском крае появился первый официально зарегистрированный аттракцион для любителей попрыгать

Владельцы аттракциона, расположенного на улице Балтийской, 16 прошли инспекцию Гостехнадзора и получили сертификат, подтверждающий, что батут исправен и безопасен.

Фото: pixcabay.com

Отдел по надзору за аттракционами инспекции Гостехнадзора Алтайского края, сообщает сайт правительства Алтайского края, провёл проверку представленных документов и сведений на батут. По словам Василия Вебера, начальника отдела по надзору за аттракционами краевой инспекции Гостехнадзора, аттракцион осматривали московские специалисты, компания которых имеет право проводить техническое освидетельствование.

«Батут надували, испытывали на прочность нитей, проверяли натяжение страховочных элементов, канатов, балласт, грузы — не менее 163 килограммов. Имеется там ограждение, имеются необходимые все документы, имеется анемометр — это средство для определения силы ветра, необходимые эвакуационные знаки и т. д.».

Владелица первого в Барнауле сертифицированного аттракциона Мария Хлудеева прошла регистрацию в упрощённой форме, так как купила абсолютно новый батут. Такие изделия подлежат техническому осмотру только на второй год работы. Несмотря на это, получить регистрацию было непросто.

Фото: www.altairegion22.ru





«Вызывали из Гостехнадзора человека, который у нас всё проверял. В первый раз мы, естественно, не прошли. То не так закреплён был, не те узлы, крепежи не те. Всё сделали, как он сказал, и на второй раз мы уже прошли. Выдаются, как на машину, свидетельство о регистрации аттракциона и госномер», — рассказала Мария программе «Вести-Алтай».

Контроль за регистрацией усилили после того, как 30 мая в Барнауле взлетел в воздух батут с детьми. Две девочки получили тяжёлые травмы. Их выписали из больницы только несколько дней назад. Детям предстоит длительная реабилитация. После трагедии многие батуты в Барнауле закрыли. Предприниматели опасались, что их аттракционы не отвечают нормам безопасности. Сейчас пройти регистрацию удалось только одному батуту. Ещё четыре аттракциона прошли технический осмотр. Их владельцы готовят документы, чтобы завершить сертификацию. Такую же регистрацию до октября текущего года в крае обязаны пройти все владельцы аттракционов.