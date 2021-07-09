Настоящее счастье: барнаульская многодетная семья рассказывает о подвиге во имя любви

О подвиге во имя любви, семейных ценностях и воспитании детей рассказали председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Барнаульской епархии, настоятель храма Вознесения Господня в Научном Городке, прихода Кресто-Воздвиженской Церкви в Барнауле и прихода во имя преподобного Сергия Радонежского в Казенной Заимке отец Михаил Бень и матушка Екатерина. Накануне семья награждена медалью «За любовь и верность».

Семья Бень. Фото: Андрей Чурилов

В России День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года в память о святых Петре и Февронии Муромских. Символ праздника – ромашка, из нее плетут венки, дарят букеты и «февроньки» — открытки с изображением ромашек или других символов семьи. Популярной традицией стало заключение браков 8 июля, многие загсы продлевают часы работы и отказываются регистрировать разводы. Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность». Награды удостаиваются пары, живущие в браке более 25 лет, «получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев» и «воспитавшие детей достойными членами общества».

По преданию, наследник Муромского княжества Петр неизлечимо заболел и отправил подданных на поиски лекаря. Им стала крестьянская дочь Феврония, которая вылечила князя. За время совместной жизни супруги пережили изгнание из родного города и недоброжелательный настрой боярства из-за незнатного происхождения жены. После многих лет супружества Петр и Феврония ушли в разные монастыри, но продолжали обмениваться письмами. Супруги скончались в один день, и в церковных летописях говорят о чуде: тела, помещенные в разные гробы для погребения, оказались в одном. С этого времени Петра и Февронию стали считать покровителями Мурома и почитать как святых.

Возвращение к традициям

— Отец Михаил, матушка Екатерина, в обществе бытует мнение, что российский День семьи, любви и верности придуман в противовес западному празднику — Дню святого Валентина. Сколько правды в таком сравнении?

Екатерина: Святых Петра и Февронию Муромских православные люди чествовали начиная с XVI века. Это одна из тех традиций, стержень, черта характера, на которых стоял и будет стоять русский народ. Дело не в том, насколько сильно князь Петр берег нареченную, а дочь бортника Феврония умела верить и прощать. Они – пример истинно глубокого взаимного чувства, на котором держится семья, той любви, которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Целый век в нашей стране уничижались и уничтожались исконно русские традиции, но душа народа не терпит пустоты, поэтому молодежь приняла День святого Валентина — праздник всех влюбленных. Приняла, не почувствовав разницы между понятиями влюбленность и любовь.

Михаил: Я бы добавил, что День святого Валентина — праздник современный и по большому счету коммерческий. Под него разработано и продается огромное количество сувенирной продукции, остальное вторично. Традиции празднования Дня семьи, любви и верности сегодня возрождаются, об этом говорит запрос на создание молодежного Клуба семьи, который активно работал в моем приходе до пандемии, на его занятиях мы обсуждали вопросы, которые продолжают задавать прихожане и сейчас на встречах и в личных беседах.

О семейных ценностях

— Сейчас много говорят о возрождении семейных ценностей, разрабатываются меры поддержки семей. Насколько это важно для страны и вашей семьи, в частности?

Екатерина: У каждой семьи свои ценности, для кого-то это здоровье детей, для других — возможность каждый год загорать на пляже. Когда я веду занятия в воскресной школе и мы обсуждаем, например, правила поведения во время поста, дети очень хорошо понимают, что это не строгая диета, а некие ограничения. Для многих, к слову, это своего рода подвиг: не объедаться конфетами, ограничить время игр в интернете, помочь маме или бабушке, не сквернословить. Я считаю, не должно быть общего трафарета под названием «семейные ценности», в истории нашей страны, особенно давней, есть сотни примеров, на которые нужно и должно равняться, о которых стоит чаще рассказывать, в том числе используя пространство интернета. Для нас с отцом Михаилом главными ценностями, китами семейного счастья, всегда были уважение, умение слышать и слушать друг друга. Этими правилами мы руководствовались и в воспитании детей, научив их в первую очередь умению формировать собственное мнение. Пусть оно будет не общепринятым и даже не оформленным во что-то продуманное, но оно будет, а остальное можно решить, поговорив по душам в кругу семьи.

Михаил: Помощь семьям — это хорошо, но всего должно быть в меру. Когда мы обсуждали со старшими детьми их будущее, вместе решили, что оба после 9 класса пойдут учиться в средние специальные учебные заведения и получат профессию: Никита — строителя, Александра — товароведа. Когда дети всего добиваются собственным трудом, это ценится больше, в разы возрастает ответственность за собственные поступки. Для меня семейные ценности – это любовь, уважение. Порой кажется, что мы, все пятеро, дышим в унисон, настолько чувствуем друг друга. В любви и понимании выросли наши дети, которые привнесут эти ценности в свои семьи так же, как мы брали пример со своих родителей. Семья имеет и другое толкование, нежели семьЯ – многодетность, однокоренное слово здесь — семя. Посеянное в душах близких, оно прорастет верностью, честью, любовью — теми семейными ценностями, которые мы хотим видеть в детях и внуках.

Общность взглядов

Михаил и Екатерина Бень познакомились 20 лет назад в Тобольске. Она — абитуриентка Тобольской регентской школы, будущий руководитель церковного хора, он — семинарист 3-го курса. Будучи студентами, они встречались год, столько же писали друг другу письма, так как Катя перевелась учиться в Московский Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Будущие супруги ни на минуту не сомневались в том, что вместе преодолеют любые бытовые трудности: у них не было собственного жилья, а послушание отца Михаила предполагало ненормированный рабочий день без выходных и отпусков. Юношеский максимализм и эйфория, желание помогать людям стояли у обоих на первом месте, они понимали, что трудности будут и нужно вместе находить ресурсы для их решения. Супружеская пара вырастила троих детей — Никиту, Александру и Василину, которые по мере возможности помогают родителям в просветительской деятельности, благотворительных акциях и мероприятиях.