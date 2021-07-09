Научно-популярный фестиваль «Цифровая история» впервые пройдёт в Алтайском крае

Барнаульцы и жители края смогу услышать выступления лучших историков, специалистов Эрмитажа и ведущих киноведов страны.

Фотo: culture22.ru

Фестиваль «Цифровая история» проводится уже в восьмой раз. В этом году он впервые пройдёт в региональном формате в Барнауле, сообщает портал Министерства культуры края. 17 июля на площадке Алтайского государственного института культуры состоится выступление авторитетных спикеров по темам «Уроженцы Алтая в истории России», «Алтай и Великая Отечественная», «История золота».

Свои доклады представят: создатель фестиваля и основатель научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, начальник сектора античной археологии Государственного Эрмитажа Александр Бутягин; заместитель директора Института истории СпбГУ Кирилл Назаренко, ведущий киновед страны Михаил Трофименков, военный историк, автор спецкурса по истории России XVIII века Борис Кипнис; историк космонавтики Антон Первушин и многие другие.

Кроме этого зрителей ждут творческие номера на исторические темы, книжная ярмарка с автограф-сессией, экспозиция «Красная Армия в начале Великой Отечественной», фотозона и выставка барнаульского музея «Мир камня».

С подробной программой фестиваля можно познакомиться здесь. Для всех желающих будет организована бесплатная онлайн-трансляция на YouTube-канале «Цифровой истории».