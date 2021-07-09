Попросила милостыню, а забрала золото: в Бийске задержали лжеэкстрасенса

Порчу с пенсионерки неизвестная женщина «сняла» вместе с ювелирными изделиями.

Фото: canva.com

В дверь 68-летней бийчанки в один из дней постучала неизвестная, которая представилась Марией. Женщина попросила милостыню. Хозяйка дома вынесла ей сто рублей. В знак благодарности во время диалога гостья сообщила, что на пенсионерке порча. Снять негативную энергию можно сразу, для этого необходимо отдать гостье золотые украшения. Владелица ювелирных изделий сняла серёжки и крестик. «Экстрасенс», взяв украшения, пообещала вернуть их на следующий день. Перед уходом она порекомендовала провести некоторые ритуалы. В назначенный срок, естественно, никто не пришёл, и пенсионерка обратилась в полицию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленницы. По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ задержана 45-летняя жительница Бийска. Ранее она уже привлекалась к ответственности за мошенничество»,­ сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.