Пожаловаться на работодателя смогут жители Алтайского края

Горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав жителей края будет работать с 12 по 16 июля.

Фото: znamyuzl.ru

Пандемия сказывается на всех сферах нашей жизни, и на работе в том числе. Последствия локдауна, ситуация к вакцинацией влияют на то, что работодатели часто не должным образом выполняют свои обязанности. Так, в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, по результатам прокурорских проверок 1908 работникам предприятий Алтайского края выплачена задолженность по заработной плате в размере 46,4 млн руб., с 96 работниками легализованы трудовые отношения.

Чтобы не допустить и предотвратить дальнейшие нарушения, прокуратура региона проведёт горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав жителей края, в том числе по получению заработной платы своевременно и в полном объёме.