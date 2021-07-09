Пожаловаться на работодателя смогут жители Алтайского края

Горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав жителей края будет работать с 12 по 16 июля.
Пандемия сказывается на всех сферах нашей жизни, и на работе в том числе. Последствия локдауна, ситуация к вакцинацией влияют на то, что работодатели часто не должным образом выполняют свои обязанности. Так, в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, по результатам прокурорских проверок 1908 работникам предприятий Алтайского края выплачена задолженность по заработной плате в размере 46,4 млн руб., с 96 работниками легализованы трудовые отношения.
Чтобы не допустить и предотвратить дальнейшие нарушения, прокуратура региона проведёт горячую линию по вопросам соблюдения трудовых прав жителей края, в том числе по получению заработной платы своевременно и в полном объёме.
Обращения будут приниматься с 12 по 16 июля 2021 года по номеру телефона 200-607 в г. Барнауле с 9:00 до 18:00. На личный приём можно прийти по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 71, кабинет № 11.